Quando Brera scrisse | “Per non soffrire più verrei a Napoli Mi stabilirei a piazza Dante”

(Di domenica 8 settembre 2019) Sul Corriere del Mezzogiorno, Carmelo Prestisimone riporta stralci di una lettera scritta da Giannie trovata nell’archivio di suo padre Guido. Nella lettera, indirizzata a Gino Palumbo, all’epoca direttore di Sport Sud,(che scriveva per Il Giorno) spiegava perché, secondo lui, non ci fossero molti calciatori meridionali e perché quei pochi che esistevano stentavano a decollare. “Caro Gino devi sapere che io non sono affatto antinapoletano. Sono qualche volta sincero. Emi sembra una città in cui i poveri sono troppi per lodarla come fanno tutti. Io la compiango. Che poi moltissimi napoletani mi divertano è altra faccenda. Che molti poi li ammiri è altra faccenda pure. Io credo che da voi il clima acceleri la fine degli atleti (cibo, aria afrodisiaca, gente), sciroccandoli dolcemente. Perché non nasce neanche un Berruti? Occorrerebbe importare 500 ...

