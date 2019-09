Jean Todt | “Correre è pericoloso Ci vuole la superlicenza anche in F2 e F3”

Fonte : ilnapolista

(Di domenica 8 settembre 2019) Il Giornale intervista il presidente della Fia,. L’argomento sono soprattutto i tanti e gravi incidenti degli ultimi giorni in pista. Peroni in Formula 3 a Monza, la morte di Hubert a Spa, Correa che lotta tra la vita e la morte. “E pensare che quando anni fa ho forzato per introdurre l’halo a protezione della testa,i piloti erano contro. Dopo quanto accaduto in Belgio stiamo indagando. C’è un’onda emozionale, lo capisco, ma non bisogna mai dimenticare che le corse e i motori sono pericolosi. Abbiamo fatto tanti progressi, ogni anno chiedo di preparare un dossier su tutti gli incidenti, quelli con gravi conseguenze e quelli no. In tutte le serie. Se pensiamo al ciclismo, negli ultimi 20 anni abbiamo avuto molti meno incidenti gravi e mortali rispetto a quella disciplina. Significa che abbiamo lavorato tanto e saremo sempre al lavoro, voglio che si intervenga ...

