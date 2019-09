Il nuovo governo alla prova della fiducia | attesa per il discorso di Conte alla Camera

Governo - Zingaretti : “A Conte chiediamo lealtà e saremo leali. Domani nasce nuovo esecutivo - adesso in Italia si cambia tutto” : “A Giuseppe Conte chiediamo lealtà e saremo leali”. Alla vigilia del primo voto parlamentare sul nuovo esecutivo giallorosso, il messaggio di Nicola Zingaretti al presidente del Consiglio arriva dal palco della festa dell’Unità di Ravenna. Ed è tutto incentrato sulla lealtà, concetto non a caso molto caro al premier. Insieme al segretario del Partito democratico c’è mezzo Governo: i ministri Roberto Gualtieri, Paola De ...

Luigi Di Maio - il sondaggio lo mette ko : fiducia tra i membri del nuovo governo - ecco le sue cifre : Gli italiani non sono fessi e l'ultimo sondaggio di Antonio Noto pubblicato su Il Giorno sta lì a dimostrarlo. Diverse le rilevazioni proposte dal direttore di Noto Sondaggi, qui si concentra sul livello di fiducia di cui godono gli esponenti del nuovo governo M5s-Pd. E tra tutti i nomi impegnati in

nuovo governo - soliti problemi : le grandi questioni rimaste in sospeso : Vincenzo AmendolaElena BonettiVincenzo SpadaforaGiuseppe ProvenzanoFrancesco BocciaFabiana DidonePaola PisanoFederico D'IncàRoberto SperanzaDario FranceschiniLorenzo FioramontiNunzia CatalfoPaola De MicheliSergio CostaTeresa BellanovaStefano PatuanelliRoberto GualtieriLorenzo GueriniAlfonso Bonafede Luigi Di MaioLuciana LamorgeseÈ cambiato il Governo, ma mica l’Italia. Il Nuovo esecutivo è chiamato ora a recuperare e portare avanti tutti i ...

Il nuovo governo Conte e l'incidenza della crisi sul peso dei partiti : All'indomani del giuramento al Quirinale, l'Istituto Demopolis, diretto da Pietro Vento, ha analizzato l'opinione degli italiani sul nuovo Governo: il 53% afferma di avere fiducia nel Presidente del Consiglio Giuseppe Conte; critico appare invece il giudizio di poco più di 4 italiani su 10. "La crisi politica aperta da Salvini l'8 agosto scorso - spiega il direttore di Demopolis Pietro Vento - ha inciso in modo ...

Sondaggi : Pd-M5s insieme sono al 45% - ma il nuovo governo non piace a più della metà. Oltre il 50% però si fida di Giuseppe Conte : All’indomani del giuramento dei ministri del nuovo esecutivo giallorosso, cambiano le intenzioni di voto degli italiani, ma anche il loro gradimento nei confronti del Conte 2. Cala la Lega, pur rimanendo primo partito, mentre cresce il Movimento 5 stelle. Il nuovo governo, però, nonostante le percentuali delle due forze di governo (Pd-M5s) siano stabili o in salita e insieme rappresentino il 45% degli elettori, non piace alla maggior parte ...

Il ministro francese Le Maire : “Benvenuto al nuovo governo - abbiamo bisogno di Italia e italiani” : Il titolare dell’Economia al Forum Ambrosetti di Cernobbio: «Presto per parlare della fusione Renault-Fca, prima la casa francese deve rafforzare l’alleanza con Nissan»

Migranti : Orfini - 'nuovo governo revochi divieto ingresso Alan Kurdi' : Palermo, 7 set. (AdnKronos) - "La #AlanKurdi è ancora in mezzo al mare, con 13 naufraghi a bordo. Ieri per la disperazione uno di loro ha tentato il suicidio. L'ho chiesto ieri e lo ribadisco oggi: il nuovo governo revochi il divieto di ingresso in porto. #discontinuità significa via le politiche di

Quali saranno i primi passi del nuovo governo : A palazzo Chigi l'urgenza viene data alla nuova interlocuzione con la Ue e alla revisione del patto di stabilità, affinché si metta fine alla politica dell'austerità e inizi una fase per arrivare ad un'Europa più solidale. La scelta di Gentiloni nel ruolo di commissario è uno dei tasselli per arrivare all'obiettivo, poi sarà anche il premier Conte a giocare in prima persona la partita. Il presidente del Consiglio ...

GOVERNO M5S-PD/ Dove porta il nuovo patto tra tecnocrazia e populismo? : Il Conte 2 rappresenta un inedito esperimento politico: un frettoloso patto di autotutela del sistema mediante un accordo tra tecnocrati e populisti

L'asilo nido pubblico è (ancora) un "lusso" per pochi in Italia : l'appello al nuovo governo : Save the Children diffonde i risultati di un'indagine condotta in 10 città Italiane: la povertà educativa dei bambini si...

Il nuovo governo alla prova del nove : al Senato si va alla conta : Occhi puntati su 8 Senatori, dei quali tre dell'Svp e due Senatori a vita, le cui scelte avranno un peso per assicurare la...

Autostrade e Tav - il nuovo governo inizia litigando come quello vecchio : Il neo ministro delle Infrastrutture Paola De Micheli esclude la revoca delle concessioni autostradali ad Atlantia e vuole...

“Gli amori estivi possono durare?” Il nuovo murale di TvBoy per il governo rossogiallo : “Gli amori estivi possono durare?” si chiede TvBoy. Il giorno dopo la nascita nascita del nuovo governo, lo street artist celebra il nuovo matrimonio politico tra il Partito Democratico e il M5s. Le Tre Grazie @nzingaretti @luigidimaio e @GiuseppeConteIT . La mia ultima installazione a Roma in oc