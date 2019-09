Clash Royale | 5 regole per diventare imbattibile

Fonte : hynerd

(Di domenica 8 settembre 2019) Sono passati ormai più di 3 anni dalla pubblicazione di. Il gioco per mobile di casa Supercell allieta ogni giorno migliaia di utenti che si danno battaglia a suon di Pekka e Pincipesse. Nonostante la semplicità sia alla base di questo gioco mobile, tanti utenti potrebbero avere difficoltà nell’imporsi in match impari contro avversari veterani. Sicuramente maturare esperienza è fondamentale per poter scalare le classifiche a suon di coppe, ma alcuni trucchi per alzare il proprio livello possono …

GamingToday4 : Clash Royale: Sono arrivati i Nuovi Bilanciamenti - ClashRoyaleItaF : Per la prima seminfinale1???? della #sfidaFraTank si affrontano GIGANTE ROYALE ???? e PEKKA ??. Vota la nostra Story??… - 04ytJack : @BrawlStars vorrei avere León perché la super cell fa dei Giochi eccezionali e io li possiedo quasi tutti io ho cla… -