Auto fuori strada | morto un ragazzo di 22 anni | feriti i due amici

Taranto - l'Auto finisce fuori strada in curva : perdono la vita un 18enne e un 19enne : Un bruttissimo incidente stradale si è verificato ieri 4 settembre nel primo pomeriggio, precisamente dopo l'ora di pranzo, intorno alle 13:30, a Massafra, nel tarantino, dove un'auto è improvvisamente uscita fuori strada in una curva sulla strada che conduce a Chiatona. Secondo quanto riferisce la stampa locale, il sinistro ha provocato anche due vittime: si tratta di due giovanissimi di 18 e 19 anni. Le cause di quanto successo sono ancora ...

Scomparsi a Piacenza - riprese le ricerche. I Ris setacciano la casa del 45enne : “Tracce di lei in Auto e attenzione su cenere fuori dal pollaio” : Oggetti abbandonati, rifiuti accatastati, e uno scenario definito dalla psicologa forense Roberta Bruzzone, consulente della difesa, da “soggetti schizofrenici“. Sono gli ultimi dettagli usciti ieri dal sopralluogo fatto dai Ris in casa di Massimo Sebastiani, il 45enne indagato per omicidio e occultamento di cadavere, scomparso da 9 giorni insieme all’amica Elisa Pomarelli di 28 anni. Dettagli che al momento non fanno escludere ...

Mariano Casale è morto - sbalzato fuori dall’Auto : 21 anni tra pochi giorni : Un’altra giovane vita strappata. Un terribile incidente che non gli ha lasciato scampo. Così è morto la notte scorsa Mariano Casale, un ragazzo di soli vent’anni. A quanto si apprende, Mariano Casale era a bordo della sua auto, un’ Alfa Romeo Mito, quando si è scontrato con un’altra vettura, una BMW guidata da un ragazzo della zona. Un impatto violentissimo, verificatosi in località Prato Perillo di Teggiano, sempre nel salernitano: il ventenne ...

Incidente Belluno - Auto finisce fuori strada all’alba : morto 17enne - feriti 4 amici : Incidente mortale oggi lungo la SS50 a Belluno: un ragazzo di 17 anni è morto e 4 dei suoi amici sono feriti gravemente. I cinque giovani viaggiavano all'alba su una Fiat 500 che è improvvisamente uscita fuori strada, finendo contro un albero. Ancora da chiarire le cause.Continua a leggere

Incidente a Cagliari - fuori strada con l’Auto mentre va a lavoro : Nicola muore a 45 anni : Drammatico Incidente all'alba di questa mattina, mercoledì 21 agosto, sulla strada provinciale 2 in Sardegna, nel territorio della provincia di Cagliari. Un uomo di 45 anni, Nicola Pusceddu, originario di Uta, è morto dopo aver perso improvvisamente il controllo della propria auto mentre andava a lavoro. Per cause ancora in via di accertamento la vettura è uscita dalla carreggiata ed è rotolata più volte finendo in un terreno vicino. Per il ...

Bibbiano - bimba buttata fuori dall’Auto e lasciata sotto al temporale : non confessava i finti abusi | L’inchiesta : Nuove intercettazioni diffuse dal TgR Emilia-Romagna riportano le parole della donna che maltratta la piccola, tolta alla famiglia naturale

Colto da malore finisce fuori strada con la sua Auto - morto 54enne : L'Aquila - Tragedia alla vigilia di Ferragosto. Un dipendente del consorzio di bonifica Aterno Sagittario, Antonio Di Censo 54 anni residente nella frazione delle Cavate, è morto dopo essere uscito di strada mentre viaggiava a bordo della sua Nissan Micra. All'origine dell'incidente un improvviso malore che avrebbe Colto l'uomo mentre si stava recando ad aprire delle saracinesche per la consegna dell'acqua agli ...

Cuneo - l’Auto dei genitori finisce fuori strada : muore Alessandro - 13 anni : Alessandro Sciutto, 13 anni, ha perso la vita ieri pomeriggio in seguito a un incidente stradale mentre era in auto insieme ai genitori.

Altro che ciclismo! Agli Europei la sfida è tra… Auto : ammiraglie come Verstappen e Leclerc - clamoroso fuori pista [VIDEO] : Agli Europei di ciclismo 2019 una sfida che ricorda le battAglie in pista tra Leclerc e Verstappen: ammirAglia norvegese clamorosamente fuori pista E’ in corso in Olanda, ad Alkmaar la prova elite uomini degli Europei di Ciclismo 2019. Diversi italiani in gara, tra cui il campione in carica Trentin ed Elia Viviani, ma a circa 70 km dal traguardo finale ad attirare l’attenzione è stato un curioso episodio. Gli Europei di ...

Tanzania - 62 morti e 70 feriti nell’esplosione di un’Autocisterna : stavano raccogliendo il carburante fuoriuscito : Sono morte 62 persone e altre 70 sono rimaste ferite nell’esplosione di un’autocisterna che trasportava benzina a Morogoro, in Tanzania. Il mezzo aveva appena avuto un incidente e in molti erano accorsi sul posto per cercare di raccogliere il carburante fuoriuscito. Molti dei feriti sono ricoverati in gravi condizioni a causa della gravità delle ustioni riportate. “Temiamo che il numero delle vittime possa aumentare“, ha ...

Paura per Massimo Boldi : un incidente d’Auto - vettura fuori strada. “Un colpo di sonno” : Giornata da dimenticare e grande spavento per Massimo Boldi. Il famosissimo attore è rimasto infatti coinvolto in un grave incidente d’auto. La notizia sta facendo in queste ore il giro dei social network ed è stata rilasciata da una fonte molto vicina alla famiglia del “compagno” di Christian De Sica. La persona tiene a rimanere anonima ma si tratta di una notizia confermata, nonostante la famiglia voleva rimanesse top secret.\\ Stava infatti ...

Manca struttura per 13enne autistico - la Asl nega Autorizzazione per ricovero fuori regione : Teramo - L'Abruzzo non ha strutture residenziali per persone con autismo e se le famiglie non riescono a seguire adeguatamente i loro congiunti la scelta obbligata è trasferirli lontano da casa. E' la drammatica soluzione, anzi l'unica, che si prospetta per un tredicenne della provincia di Teramo. Vive con il padre settantenne che fino a pochi giorni fa assisteva anche la moglie, stroncata da un tumore a luglio. A raccontare ...

Bergamo - lite fuori dalla discoteca : travolge due ragazzi con l'Auto. Uno muore - l'altro gravissimo : Litiga con due ragazzi fuori da una discoteca poi - forse per vendicarsi - sale sulla sua auto e li tampona violentemente. I due giovani erano a bordo di una Vespa, uno è morto,...

Incidente Foggia - l’Auto con il fidanzato finisce fuoristrada : Irma muore a 26 anni : Incidente stradale nella notte tra sabato e domenica. Sulla Statale 16, nel Foggiano, per cause ancora da accertare una Golf con a bordo due persone è finita fuori strada. L'impatto è stato fatale per una ragazza di ventisei anni di Torremaggiore. Ferito il fidanzato che era alla guida dell’auto.Continua a leggere