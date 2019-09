Tradimento | l' identikit degli infedeli esiste

Fonte : gqitalia

(Di sabato 7 settembre 2019) Ilè una realtà antica quanto i rapporti umani e finchéranno le relazioni,rà l'infedeltà. È vero sarebbe bello potersi fidare ciecamente del nostro amore, ma del resto ammettiamolo, non tradire è soprattutto una scelta, perché istintivamente tutti prima o poi siamo attratti dallo sconosciuto. Su questo tema si interrogano psicologi e studiosi per cercare di comprendere a fondo ile motivazioni per cui si tradisca. Ci ha provato anche un team di psicologi dell’Università Statale della Florida, indagando su segnali e “caratteristiche” che possono favorire la tendenza al. E, seguendo per 3 anni e mezzo oltre 200 coppie di neosposi, alla fine ha tracciato l’del “fedifrago perfetto”. Il modus operandi I ricercatori, durante il periodo dell'indagine, hanno tenuto traccia di diverse informazioni sull'andamento delle relazioni, come la soddisfazione ...