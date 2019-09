Dalla casa del custode spunta una villa di 300 metri quadri a Tavolara

Alessandria - donna di 99 anni si suicida gettandosi Dalla finestra della casa di riposo : Tragedia questa mattina in via Canonico Zuffi a Valenza nella casa di riposo Ospedalino. Alle 7.30 una donna di 99 anni, A. B., si è gettata dal secondo piano della sua stanza ed è morta. La signora era ospite della struttura da due anni e mezzo.\\Tragedia questa mattina in via Canonico Zuffi a Valenza, in provincia di Alessandria, nella casa di riposo Ospedalino. Alle 7.30 una donna di 99 anni, A. B., si è gettata dal secondo piano della sua ...

URAGANO DORIAN/ 900 km Dalla Florida : "Chi non lascia la propria casa è in pericolo" : URAGANO DORIAN si trova a 900 chilometri di distanza dalla Florida. In corso le evacuazioni: dovrebbe colpire Palm Beach martedì

Grande Fratello - Cristian Imparato irriconoscibile : uscito Dalla casa - metamorfosi fisica : Cristian Imparato, noto ai molti per la sua partecipazione al Grande Fratello - in onda su Canale5 - è finalmente riuscito a raggiungere la pace con se stesso, ottenendo la forma fisica da tempo agognata. Già nella casa di Cinecittà infatti, il cantante aveva raccontato che, per problemi di salute,

Truffe agli anziani : esempi - come difendersi Dalla truffa telefonica - dalle truffe in casa e in strada : Oggi parleremo di alcune delle più frequenti truffe che vengono fatte agli anziani e di quali possono essere alcuni modi per difendersi. truffe agli anziani: come difendersi dalla truffa telefonica? Purtroppo sempre più spesso, in tv o anche semplicemente colloquiando con gli amici e i conoscenti, si sentono storie di truffe rivolte alle persone anziane. Vengono spesso colpiti gli anziani perché vengono considerati più fragili e poco capaci di ...

Bimba di 3 anni morta in casa - “uccisa Dalla mamma dopo aver perso la battaglia per la custodia” : La donna aveva appena perso una battaglia legale per la custodia della Bimba con il suo ex che aveva ottenuto la custodia totale della piccola. La quarantene ha mandato un messaggio di addio alla madre poco prima della scoperta del cadavere ma i soccorsi sono riusciti a salvarla. Per la piccola non vi è stato nulla da fare.Continua a leggere

Ferrara - accecato Dalla gelosia uccide la compagna di 34 anni durante una lite in casa : Una donna di 34 anni è stata aggredita in casa, attorno alle 8.30 di stamani a Copparo in provincia di Ferrara, da un uomo più vecchio di lei, che l'avrebbe colpita alla testa con...

Torneo Acropolis 2019 – Esordio negativo per l’Italia : azzurri sconfitti Dalla Grecia padrona di casa : Sconfitta all’Esordio per l’Italia nel Torneo Acropolis 2019: Esordio negativo per gli azzurri battuti dalla Grecia padrona di casa Inizia con una sconfitta il Torneo Acropolis 2019 per l’Italia. La formazione allenata da coach Meo Sacchetti è stata sconfitta per 83-63 dalla Grecia padrona di casa. La formazione ellenica, che fra le sue file può vantare lo straordinario talento di Giannis Antetokounmpo, stella dei ...

Bolzano. Casa : Dalla Provincia contributi per danni causati da eventi naturali : Grazie al Fondo per le catastrofi naturali in caso di danni causati alle prime case da eventi naturali, come alluvioni

Commessa viene scoperta mentre ruba denaro Dalla casa - il titolare invece di licenziarla decide di aumentarle lo stipendio : Un fatto incredibile accaduto in un ipermercato italiano. Il titolare dell’esercizio commerciale aveva capito che c’era qualcosa che non andava nella sua attività. In particolare, i riscontri serali, facevano sempre più evidenziare che c’erano continui ammanchi nella casse. Il titolare del negozio ha deciso allora di affidarsi a un investigatore privato che prima ha suggerito di installare delle telecamere nascoste nel supermercato poi ha ...

Bari - è morta la 18enne investita Dalla vicina di casa mentre era in bici : L'incidente è avvenuto a Santo Spirito giovedì 8 agosto e le condizioni della ragazza erano apparse subito disperate. L'appello di una madre al sindaco: "Eviti altre tragedie: qui le auto sfrecciano"

Bari - è morta Giorgia - 18 anni : investita Dalla vicina di casa mentre tornava a casa in bici : Giorgia Soriano, 18 anni, è stata investita da una sua vicina di casa giovedì sera mentre tornava a casa in bicicletta, si sta verificando se la donna alla guida al momento dello scontro stesse usando il cellulare. La diciottenne è stata investita mentre era in sella alla sua bicicletta e stava rientrando a casa nel quartiere Santo Spirito di Bari; a sbalzarla a terra è stata un’auto che sopraggiungeva nella stessa direzione. La giovane, ...

Bari - 18enne in bici investita Dalla vicina di casa : dichiarata la morte cerebrale : L'incidente è avvenuto a Santo Spirito giovedì 8 agosto e le condizioni della ragazza erano apparse subito disperate. L'appello di una madre al sindaco: "Eviti altre tragedie: qui le auto sfrecciano"

Bari - 18enne in bici investita Dalla vicina di casa : è morta dopo due giorni di agonia : L'incidente è avvenuto a Santo Spirito giovedì 8 agosto e le condizioni della ragazza erano apparse subito disperate. L'appello di una madre al sindaco: "Eviti altre tragedie: qui le auto sfrecciano"

Mamma di un ragazzo autistico sfrattata Dalla casa popolare "perché possiede un camper superiore a 80 Kw : Una 53enne deve lasciare la casa popolare entro 60 giorni per il fatto di possedere un veicolo di potenza superiore a 80 kw. La donna infatti ha un camper di 96 Kw di potenza, usato a volte per poter portare in gita il figlio autistico.