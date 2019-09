Almanacco del 07-09-2019 ore 07 | 30

Almanacco del 06-09-2019 ore 07 : 30 : l’Almanacco del giorno mi Siamo arrivati a venerdì 6 settembre Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Petronio vescovo e santa Eva Martire parliamo di Eva conoscevano una cara amica e si chiamava è il nome ebraico derivante dal verbo impronunciabile comunque vuol dire vivere sembra alla base del nome biblico per eccellenza significante e madre di tutti i viventi Tuttavia la radice originaria del nome antichissime ...

Almanacco del 05-09-2019 ore 07 : 30 : l’Almanacco del giorno e siamo a giovedì 5 settembre Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Lorenzo Giustiniani e San Bernardino Abate parliamo di Berta il termine Germanico Indicami in origine un essere splendente la dea luminosa Ovvero quella divinità della mitologia Nordica sempre circondata da un intenso chiarore il nome è berharga diffusione nel Medioevo grazie al culto di diversi Santi e Sante e naturalmente ...

Online l’Almanacco della Scienza Cnr sugli “oggetti smarriti” : dai dischi alla radio - ciò che rischia di essere superato dal digitale : Negli ultimi anni il mondo si è trasformato enormemente. L’avvento di Internet, il digitale, la dematerializzazione sembrano aver reso definitivamente obsoleti alcuni oggetti: il libro cartaceo, la macchina fotografica, il disco in vinile, il televisore… Oggi bastano uno smartphone o un tablet per ascoltare musica, vedere un film, scattare una foto, leggere un quotidiano. Eppure, alcuni “oggetti smarriti” sono stati ritrovati, non sono affatto ...

Almanacco del 04-09-2019 ore 07 : 30 : l’Almanacco del giorno mercoledì 4 settembre Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda Santa Rosa patrona di Viterbo rosa e ne parliamo anche di Rossella perché Rosa da quale Rossella è un frequente diminutivo viene usato solo a partire dal Medioevo grazie alla sua vita del fiore ho mai una persona di motivi che riflessiva a volte va avanti con i per oggi e accetta consigli solo da persone Più anziane di lei o sensitive in ...

Almanacco del 03-09-2019 ore 07 : 30 : l’Almanacco del giorno martedì 3 settembre Buongiorno da Francesco oggi la chiesa ricorda San Gregorio primo Magno Papà deriva dal greco gregorios latinizzato poi in Gregorio su questo personale Che significa sveglio attestato sempre i primi cristiani viene molto apprezzato per Medioevo come attestano i numerosi Santi Pontefici che se ne fregiarono è un innovatore stimolato dal Progresso super dinamico e sperimentatore si adegua con ...

Almanacco del 02-09-2019 ore 07 : 30 : l’Almanacco del giorno inizia una nuova settimana è hai ha iniziato anche un mese e buon lunedì e il 2 settembre Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa Ricorda i Beati Giacomo e Filippo e Santa Sofia mi sono bloccato perché noi oggi abbiamo di Sonia che non c’entra niente né con Sofia né tantomeno con Giacomo e Filippo si sa che dobbiamo stabilizzarmi vero inizio mese Allora Sonia versione russa di Ecco perché i ragazzi mai ...

Almanacco del 31-08-2019 ore 07 : 30 : l’Almanacco del giorno lunedì 11 agosto Buongiorno da Francesco Vitale nuova settimana e soprattutto il settimana di Ferragosto heming dopo i bagordi già del weekend Speriamo di trovare le città più deserte forse non lo sappiamo va bene salutiamo Benedetta che qui è sveglia in questo momento Già accanto a noi ma oggi la chiesa ricorda il Beato Innocenzo XI papà Santa Cecilia San Cassiano vescovo e tante, noi parliamo di Ercole che deriva ...

Almanacco del 30-08-2019 ore 07 : 30 : l’Almanacco del giorno siamo arrivati venerdì 30 agosto Buongiorno da Francesco Gale Oggi la chiesa ricorda San Pietro Eremita e non perdiamo di Piero così è giusto perché come Pietro anche questo nome deriva dalla Maico che è perché vuol dire pietra roccia risultato è stato Fin dall’antichità è ancora molto diffuso in tutta Italia gentile ed educato è piuttosto intelligente ambizioso anche se il più delle volte tende a nasconderlo ...

Almanacco del 29-08-2019 ore 07 : 30 : l’Almanacco del giorno siamo a giovedì 29 agosto Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda la Beata Beatrice di Nazareth di latino Beatrice deriva dal termine Beato Beato felice Beatrice colei che rende beati che dona La beatitudine non esclusivamente femminile ebbe larga diffusione nel medievali specie tra i ceti più ambienti tanta dolcezza che nasconde però una punta di rata aggressività esplode Come un vulcano quando si ...

Almanacco del 28-08-2019 ore 07 : 30 : l’Almanacco del giorno ed è mercoledì 28 agosto Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda Sant’Agostino Aurelio vescovo e dottore termine latino indicante venerabile Augusto Augusto si diffuse come personale né portare la mente tarda attorno al terzo secolo dopo grizio dopo Cristo che dopo Cristo o dopo Cristo grazie al culto di Aurelio Agostino di tagaste nato nel 354 convertito da Sant’Ambrogio della chiesa ...

Almanacco del 27-08-2019 ore 07 : 30 : l’Almanacco del giorno è martedì 27 agosto Buongiorno Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda Santa Monica il personale Monica attestato sin dall’antica Grecia può considerarsi una variante del termine Greco Monaco eremita persona solitaria secondo altri invece il nome ha origine Punica del termine Mon spose dinamiche centrica viaggiatrice ha uno spiccato senso del grottesco dell’ironia e un’eccezionale intuito per gli ...

Almanacco del 26-08-2019 ore 07 : 30 : l’Almanacco del giorno iniziano nuova settimana è lunedì 26 agosto Buongiorno Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda Sant’Alessandro patrono di Bergamo Alessandro deriva dal greco aléxandros il cui significato è che protegge gli uomini Deve la sua ad Alessandro Magno condottiero il fondatore di un vasto Impero nel IV secolo avanti Cristo ebbe una forte espansione nella comunità cristiane oggi diffuso in tutta Italia è un tipo ...

Almanacco del 24-08-2019 ore 07 : 30 : l’Almanacco del giorno sabato 24 agosto Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Bartolomeo patrono di Benevento Bartolomeo il personale latino Bartolomeo sei personale Greco derivano a loro volta dall’aramaico bar Palme figlio di Dalle mail dove talmay significa Dio ha dato vero figlio del beneficiato da Dio insomma Genialloyd è dotato di grande concentrazione mentale e fisica che gli permette di svolgere molto ...

Almanacco del 23-08-2019 ore 07 : 30 : l’Almanacco del giorno e siamo a venerdì siamo venerdì meno male venerdì 23 agosto Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda Santa Rosa da Lima vergine Rosa un personale tra i più diffusi in Italia e si ricollega direttamente alla radice etimologica del nome omonimo non compare prima dell’epoca medievale anche se in breve tempo si guadagna un posto di tutto rispetto nelle lingue occidentali gioviale Sempre allegra anche ...