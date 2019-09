Usa | Big Tech nel mirino degli Stati | maxi indagine antitrust contro Facebook

La cantante Ariana Grande ha fatto caUsa a Forever 21 perché l’azienda di abbigliamento avrebbe Usato la sua immagine senza autorizzazione : La cantante americana Ariana Grande ha fatto causa all’azienda di abbigliamento fast fashion Forever 21 perché a suo dire l’azienda avrebbe «rubato il suo nome» per vendere capi di abbigliamento e cosmetici, e ha chiesto 10 milioni di dollari (9

Cina - la grande fuga delle big tech Usa è già iniziata : La guerra commerciale fra Stati Uniti e Cina sta ridisegnando scenari ben più ampi e complessi. E mentre Washington e Pechino alternano screzi a finte convergenze, i colossi californiani legati – per processi produttivi – alla Cina, stanno studiando da tempo il piano B

Dazi - gli Usa rinviano al 15 dicembre l’aumento delle tariffe sull’elettronica - l’abbigliamento e le scarpe importati dalla Cina : Piccoli segnali di disgelo tra gli Stati Uniti e la Cina sul fronte dei Dazi dopo l’escalation di inizio agosto. E i mercati, sia statunitensi sia europei, festeggiano. La notizia è che dopo colloqui telefonici tra il vice premier cinese Liu He, il segretario al Tesoro americano Steven Mnuchin e il rappresentante del commercio americano Robert Lighthizer la Casa Bianca ha annunciato lo slittamento al 15 dicembre dei nuovi Dazi del 10% ...

Volley - Preolimpici 2019 : i risultati di oggi (9 agosto). Vincono tutte le big - la Francia batte la Slovenia. Ok Polonia - Brasile - Usa e Italia : Sono incominciati i tornei di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per quanto riguarda il Volley maschile, in questo fine settimana si assegnano sei pass: soltanto le vincitrici dei sei gironi staccheranno il biglietto per la rassegna a cinque cerchi. Di seguito tutti i risultati di oggi venerdì 9 agosto per quanto riguarda i Preolimpici e le varie classifiche. POOL A (a Varna, Bulgaria): Brasile-Porto Rico 3-0 (25-23; 25-19; ...

Cina punita dagli Usa per acquisti di petrolio dall’Iran (ma i big si salvano) : Che Pechino continui a ricevere petrolio dall’Iran non è un segreto. Ma per la prima volta gli Stati Uniti hanno reagito, imponendo sanzioni contro una società cinese, rea di...

Usa - Big Tech di nuovo nel mirino dell’antitrust : New York - Il Dipartimento della Giustizia americano ha aperto una vasta e formale inchiesta antitrust nei confronti di Big Tech. L'obiettivo è stabilire se le pratiche di colossi...

J -Ax : "Altro che Los Angeles. Vado nel cuore degli Usa. Il biglietto me l'ha regalato Rovazzi" : J -Ax con la sua «Ostia Lido» è Platino e ha superato i 30 milioni di visualizzazioni su YouTube. E dopo 25 anni di carriera dice al Corriere della Sera: “Il successo? Dura da anni. Ormai sono un classico”. Ma parla anche del tempo libero. “Per la prima volta dopo anni riesco a coniugare lavoro e famiglia. Fra qualche giorno partirò per la Florida, dai genitori di mia ...

Gianluca Savoini - al tavolo sovranista Usa-Russia del 2017 con Foa e Valditara : tra i big del futuro sistema di potere leghista : La foto, pubblicata sul profilo Facebook dell’Associazione Lombardia-Russia, è del 4 maggio 2017. Gianluca Savoini siede al centro del tavolo al quale si incontrano i due sovranismi che hanno l’Unione europea nel mirino: quello che ruota attorno al Cremlino e quello che fa capo a Washington. Intorno all’uomo che il 18 ottobre 2017 al Metropol di Mosca trattava presunti finanziamenti russi alla Lega già ruotano alcuni pezzi di ...