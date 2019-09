Roma | Smalling si presenta con un secco ‘no’ al razzismo | “inaccettabile | va estirpato”

Fonte : sportfair

(Di venerdì 6 settembre 2019) Chrissiin conferenza stampa come nuovo giocatore della: il calciatore inglese attacca sulla questioneI fischi a Lukaku durante Cagliari-Inter hanno fatto in primo piano l’argomentonei discorsi riguardanti il calcio italiano. Il calciatore nerazzurro ha condannato il gesto e, da, l’ex compagno in maglia Manchester United, Chris, gli ha dato pieno sostegno. Il difensore inglese, nuovo centrale della, in conferenza stampa si è espresso duramente sulla questione: “ilè un fenomeno inaccettabile, va estirpato, è triste vedere questi comportamenti nella nostra epoca. Non riguarda solo l’Italia, ma tutto il mondo. I giovani devono imparare a comportarsi in modo diverso“. SCARICA L’APP DI SPORTFAIR PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE ULTIME NOTIZIE: >> Per iOS >> ...

