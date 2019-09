Osservato per la prima volta un nuovo fenomeno esotico in fisica

Fonte : wired

(Di venerdì 6 settembre 2019) (foto: Liyao Xie via Getty Images) Oggi meccanica quantistica, ottica e magnetismo si combinano insieme per fornire una nuova conferma sperimentale a una teoria. Un gruppo di ricerca coordinato dal Mit, infatti, hannoper laun, ricercato da decenni, che fonde in sé onde ottiche, campi magnetici e l’inversione della linea del tempo. Il, molto complesso, è stato rilevato attraverso un’articolata strumentazione ottica e magnetica ed è chiamato effetto Aharonov-Bohm non abeliano. I risultati sono pubblicati su Science. L’effetto in questione L’effetto Aharonov-Bohm è un particolarequantistico teorizzato dai due fisici Yakir Aharonov e David Bohm nel 1959. In questo effetto una particella carica è influenzata da campi elettromagnetici anche dove questi campi sono nulli, cioè dove in teoria non ...

pisto_gol : Sarebbe bello, e opportuno, che venisse osservato un minuto di silenzio in memoria della figlia di Luis Enrique, la… - AriannaAmbrosi0 : RT @RikyUnreal: @camurriusa @astro_luca Per esempio Samantha Cristoforetti in una conferenza ha detto che una sua foto casuale di un fulmin… - RikyUnreal : @camurriusa @astro_luca Per esempio Samantha Cristoforetti in una conferenza ha detto che una sua foto casuale di u… -