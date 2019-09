Il problema dei migranti con disabilità mentali

Alesi e Prost : “Il problema dei piloti di oggi è che si sentono invincibili” : Domenica è stata una giornata molto difficile per il paddock della F1, con la gara che si è svolta regolarmente dopo la morte del pilota di F2 Anthoine Hubert, avvenuta meno di 24 ore prima. Molti piloti, tra cui Pierre Gasly, George Russell, Esteban Ocon e Charles Leclerc erano suoi amici. “Da una parte ho […] L'articolo Alesi e Prost: “Il problema dei piloti di oggi è che si sentono invincibili” sembra essere il primo ...

In Danimarca c’è un problema con l’uso dei dati dei cellulari nei processi : A causa di possibili errori con la geolocalizzazione dovranno essere riviste le sentenze di oltre 10mila processi

In molti aeroporti internazionali degli Stati Uniti ci sono stati dei ritardi a causa di un problema informatico : In molti grandi aeroporti degli stati Uniti ci sono stati dei ritardi sui voli internazionali a causa di un problema tecnico dei computer. I ritardi sono stati significativi in almeno quattro stati e tra gli altri hanno colpito gli aeroporti

Salvini : problema risolto - autorizzerò lo sbarco dei migranti sulla Gregoretti : Il ministro ha annunciato via Facebook che cinque Paesi europei hanno acconsentito ad accogliere i profughi ancora a bordo. "Sul pattugliatore 29 migranti con problemi sanitari. Due sono gravi", ha detto in mattinata il procuratore Scavone. Di Maio: "I nostri militari non sono...

Nintendo Switch : la grande N prevede rimborsi e riparazioni gratuite per il problema dei Joy-Con Drift : Nintendo sta vivendo un periodo abbastanza difficile a causa del problema dei Joy-Con Drift. Recentemente uno studio statunitense ha deciso di avviare una class action contro Nintendo of America proprio per questo problema. Chi non ha idea di cosa stiamo parlando, una console che manifesta il Joy-Con Drift registra dei movimenti da parte della levetta analogica di uno dei due controller di Switch, nonostante questa sia in posizione ...

Nuoto - CLAMOROSO! Katie Ledecky rinuncia alla finale dei 1500 sl : problema fisico per l’america - Quadarella ha una grande chance! : Un fulmine a ciel sereno scuote la piscina dei Mondiali di Nuoto 2019 a Gwangju (Corea del Sud). La campionessa del mondo in carica dei 1500 stile libero Katie Ledecky, accreditata del miglior crono delle batterie, ha rinunciato alla finale per motivi di salute. L’americana, che già nella mattinata coreana aveva dato forfait per le batterie dei 200 stile libero nelle quali ha gareggiato bene Federica Pellegrini, salterà anche ...

Salvini : “Il problema non è Di Maio - che è una persona perbene - ma i continui no dei suoi ministri” : Matteo Salvini tenta di calmare le acque e accetta l'apertura al dialogo di Luigi Di Maio: "Ci vedremo sicuramente, il problema non è Di Maio, che è una persona corretta e perbene, ma i no e i blocchi quotidiani di opere e riforme da parte dei Cinque Stelle". E nel mirino del ministro dell'Interno ci sono Danilo Toninelli ed Elisabetta Trenta.Continua a leggere