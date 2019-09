Esuberi Juventus – Sarri chiamato a gestire | aveva chiesto di non doverlo fare

Crosetti : Juventus esagerata. Una rosa da 865 milioni - due squadre titolari e 24 milioni di Esuberi : Su Repubblica Maurizio Crosetti parla di una Juve “smisurata, forse esagerata”. Alle prese per la prima volta con il mercato degli esuberi, che le consegna due squadre titolari e una tribuna di Champions che costa, solo di stipendi, 24 milioni di euro lordi. Ma nessuno è mai morto di abbondanza: “più campioni hai e più vinci”. La bravura, adesso, dovrà essere di Sarri, nel gestire una rosa così abnorme. Nel Napoli ...

Cessioni Juventus - da Mandzukic a Rugani : via gli Esuberi : Cessioni Juventus – Sarri è stato chiaro in conferenza stampa, Paratici lo ha ribadito: la Juventus è chiamata in questi ultimi giorni di mercato a cercare di piazzare i diversi esuberi presenti in rosa. Su tutti c’è Mario Mandzukic: secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’ l’attaccante croato è vicino al ritorno al Bayern Monaco. Occhio anche a Rugani in uscita. Cessioni Juventus, chi […] More

Juventus - Sarri : “Dobbiamo tagliare 6 giocatori”. Problemi Esuberi - non solo Dybala sul mercato : Paulo Dybala è sul mercato. Ha rifiutato la Premier League, per ora resta in gruppo senza rotture ma se dovesse arrivare un’offerta lascerà la Juventus. Sono gli esuberi il problema dei bianconeri in questo agosto di calciomercato: la rosa va sfoltita ma per ora nessuno ha fatto le valigie. Difficoltà ammesse dallo stesso neo-allenatore Maurizio Sarri: “Magari abbiamo in testa soluzioni, ma se il mercato non ci viene incontro inutile ...