EasyJet | manca il pilota e il volo non può partire | un passeggero prende il comando e fa

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2019)va ile il, già in ritardo di due ore, rischiava di essere cancellato pernza di personale disponibile. I passeggeri già seduti a bordo iniziavano a spazientirsi quando ad un certo punto un uomo che viaggiava con la moglie e il figlio si è alzato e si è diretto verso la cabina die, dopo pochi minuti, le hostess hanno dato l’annuncio che l’areo stava per. L’uomo in questione, Michael Bradley, era infatti unin borghese, che stava viaggiando con la famiglia e non era in orario di lavoro ma vista la situazione si è sentito in dovere di qualificarsi. Fortunatamente aveva con sé la sua patente die il tesserino di riconoscimento così, quando domenica sera ha visto che la situazione rischiava di creare enormi disagi a tutti i passeggeri ha deciso di offrirsi perre lui ilManchester-Alicante. Al ...

