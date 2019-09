Dorian | non solo tempeste | l’uragano porta diversi chili di cocaina sulle spiagge in

Uragano Dorian - massima allerta negli USA : tornado outbreak - inondazioni e forti venti nelle Carolina [FOTO e VIDEO] : Una serie di tornado si stanno verificando nelle Carolina, negli USA, oggi con l’arrivo dell’intense supercelle all’interno delle bande esterne dell’Uragano Dorian. Numerose trombe marine sono state riportate vicino alla costa o sulla costa nel North Carolina. Grandi wedge tornado sono stati riportati vicino Ocean Isle (North Carolina) e Myrtle Beach (South Carolina), ma probabilmente si trattava dello stesso fenomeno. Questo tornado outbreak è ...

Uragano Dorian : la devastazione delle Bahamas inondate viste dallo spazio [FOTO] : Ecco la prima mappa delle inondazioni che hanno devastato le Bahamas al passaggio dell’Uragano Dorian: l’immagine in alto, relativa al 2 settembre, mostra in azzurro le zone allagate, soprattutto vicino alla città di Marsh Harbour, nelle isole Abaco. Una distruzione impressionante, messa in evidenza dagli esperti del Jet Propulsion Laboratory della NASA rielaborando i dati catturati dal satellite Sentinel-1, tra i protagonisti del ...

Bordoni : disagi ovunque ma non è passato uragano Dorian : Roma – “Oggi per fortuna il sole torna a splendere su Roma. La fortuna pero’ e’ solo per l’amministrazione della Capitale perche’ quello di ieri non era di certo l’uragano Dorian: sono bastati dieci, forse quindici, minuti di precipitazioni intense e sparse per annoverare il fattore ‘potrebbe piovere’ tra le peggiori sciagure per questa Citta’. Allagamenti e disagi ovunque. Chiusa la ...

Uragano Dorian flagella le Bahamas - case distrutte e inondate. Cinque vittime : Situazione drammatica alle Bahamas dove l'Uragano Dorian continua ad abbattersi senza tregua da oltre 36 ore. Il ciclone tropicale ha fortemente rallentato il suo moto verso ovest, come già vi...

L’uragano Dorian come non l’avete mai visto : le immagini dall’interno dell’occhio con uno show di fulmini [FOTO e VIDEO] : Ci vogliono coraggio e aviatori e meteorologi speciali per volare direttamente all’interno di un uragano, soprattutto se L’uragano in questione è di categoria 5. come Dorian, la potentissima tempesta che minaccia la costa orientale statunitense dopo aver già devastato le Bahamas. Superare la turbolenza e i venti più forti per raccogliere dati fondamentali sulla tempesta che serviranno ai modelli e ai meteorologi per salvare vite umane: questo lo ...

L’Uragano Dorian si abbatte sulle Bahamas con una violenza mai vista : isole Abaco devastate - “non è rimasto nulla”. FOTO e VIDEO impressionanti : Centri abitati sott’acqua, case distrutte, tetti divelti dalle raffiche di vento: sono le isole Abaco, nell’arcipelago delle Bahamas colpito dall’uragano Dorian. Lo riferisce il dipartimento dei vigili del fuoco di Hope Town, che fara’ una prima valutazione dei danni appena la tempesta avra’ oltrepassato l’isola. “Non e’ il tempo del panico, ora e’ il tempo di pianificare come ...

L’uragano Dorian sta modificando la sua traiettoria - non solo Florida anche Georgia e South Carolina a rischio : “E’ estremamente pericoloso - preparatevi” : L’Uragano Dorian si dirige in Florida come uragano di categoria 4 e fa paura. Non solo , ma anche la Georgia e il South Carolina risultano a rischio e temono l’arrivo di Dorian. L’uragano sta modificando lentamente la sua traiettoria e si prevede ora che il suo impatto si farà sentire fino alla costa della Georgia. Al momento Dorian continua a marciare verso le Bahamas. “E’ una tempesta estremamente pericolosa, per ...

URAGANO Dorian/ 900 km dalla Florida : "Chi non lascia la propria casa è in pericolo" : URAGANO DORIAN si trova a 900 chilometri di distanza dalla Florida. In corso le evacuazioni: dovrebbe colpire Palm Beach martedì