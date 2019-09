Cosa aspettarsi | ancora | da Johnny Depp?

Fonte : gqitalia

(Di venerdì 6 settembre 2019) Ci manca un po’ ildi Sleepy Hallow, Ed Wood, Edward Mani di forbice e Donnie Brasco. Alla Mostra del Cinema di Venezia 2019 sarà protagonista del film in concorso Waiting for the Barbarians del colombiano Ciro Guerra, in cui interpreta lo spietato Colonnello Joll. È da molto tempo che l’attore rimasto imbrigliato nella maschera di Jack Sparrow non ci regala un’interpretazione coi fiocchi. È da quasi altrettanto tempo che ha ripreso in mano la chitarra e il rock, andandosene in tour per il mondo con quella che è sempre stata la sua seconda passione, la musica. Ed è più musicista che attore anche al suo arrivo al Lido, strumento a corde alla mano. Airport Celebrity Sightings during The 76th Venice Film Festivalarriva a Venezia 76PhotopixAl 2008 risale la sua ultima candidatura all’Oscar (in totale sono tre) per il musical dell’amico Tim Burton Sweeney Todd- Il ...

patti_piperita : @IlPrimatoN Ma da un laureato il lettere cosa aspettarsi ? - Barbibarba : @mat_brandi Beh, da lei cosa aspettarsi di diverso... - ValeSunny : @carlogubi @Debora_Billi D'altra parte cosa aspettarsi da una che osanna Messora... -