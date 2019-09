Astronomia | un lampo improvviso per la galassia “pirotecnica”

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 6 settembre 2019) È illuminata da brillanti esplosioni in blu e in verde e fa decisamente onore al suo nome: stiamo parlando dellaa spirale Ngc 6946 meglio nota come ‘Fuochi d’Artificio’ (Fireworks Galaxy), per l’elevato numero di supernove osservate nell’ultimo secolo. Ngc 6946, situata al confine tra le costellazioni del Cigno e di Cefeo ad una distanza di circa 10 milioni di anni luce dalla Terra, torna agli onori della cronaca per un subitaneo fenomeno osservato dal telescopio NuStar (Nuclear Spectroscopic Telescope Array) della Nasa. Si tratta – spiega Global Science – dell’intensa luce verde vicina al ‘cuore’ della, che è al centro di uno studio pubblicato di recente su The Astrophysical Journal (articolo: “A Broadband Look at the Old and New Ulxs of NGC 6946”); la ricerca è stata coordinata dal California Institute of Technology e ha visto anche la ...

