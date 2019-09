Estate sempre piu' in crisi | forte perturbazione e temperature in calo la prossima

Per Diletta Leotta l'Estate è sempre più bollente con Scardina : Per Diletta Leotta e Daniele Scardina l’estate è sempre più bollente. Il settimanale Vero li ha paparazzati in barca lungo la costa della Sardegna tra risate, sguardi complici e pose bollenti. La conduttrice è esplosiva in bikini rosa, con il lato B esaltato dallo slip a brasiliana, mentre King Toretto sfoggia muscoli scolpiti e tatuaggi. sempre più affiatati, sempre più vicini: non sono ufficialmente usciti allo scoperto ma tra loro l’intesa è ...

Sempre più bambini scompaiono dalle spiagge - l’allarme lanciato ai genitori : “PrEstate la massima attenzione” : Le vacanze dovrebbero aiutarci a rilassarci, liberarci dai pensieri, dalla frenesia quotidiana, a distrarsi, ma quando si è genitori le troppe distrazioni potrebbero diventare un pericolo, non tanto per noi quanto per i nostri bambini. Perdere il proprio figlio in un centro commerciale, in mezzo ad una folla, su una spiaggia è probabilmente una delle sensazioni peggiori che esistono. E proprio l’estate è il momento più delicato, il periodo ...

Carmen Di Pietro presenta un toyboy all’anno - sempre in Estate : tocca a Matteo che ha 25 anni : Carmen Di Pietro presenta il nuovo baby fidanzato sulle pagine del settimanale Grand Hotel. Si tratta di Matteo, personal trainer più giovane di 29 anni. In virtù di una circostanza singolare, lo scorso anno, sempre in estate e attraverso la stessa rivista, aveva presentato un altro giovane compagno, tale Antonio Rivano. Il ciclo si ripete.Continua a leggere

Dal trucco fino ai denti : i segreti dell'Estate 2019 per essere sempre bellissima : Il relax in spiaggia dopo un anno di lavoro, col sole che regala una splendida tintarella al nostro corpo e l’acqua del mare a donarci un po’ di refrigerio e svago sono gli ingredienti perfetti per un’estate indimenticabile. E quando la sera si esce per un party, una cena al ristorante o per una sem

Estate 2019 : le vacanze italiane sempre più all’insegna del buon cibo : Anche se la scusa ufficiale è la ricerca del relax, le nuove vacanze come le intendono gli italiani non sono più quelle di una volta, dove lunghi momenti di riposo erano intervallati con un minimo di attività motoria e cene pantagrueliche da far invidia ad un banchetto di nozze. Oggi, complici forse i social, dove amiamo mostrarci al meglio, grazie inoltre ad una maggiore informazione supportata anche da aziende fra le quali Nestlé, che da ...

Italia flagellata dal maltempo in piena Estate - esperto meteo del Cnr a MeteoWeb : “clima sempre più tropicale - necessario adattarsi” : Gli eventi meteorologici estremi che stanno interessando l’Italia in queste ore preoccupano non solo per i danni e gli effetti immediati, ma soprattutto sul lungo termine perchè stonano di gran lunga con quella che era una volta la classica, mite e gradevole estate Mediterranea. Se gli addetti ai lavori erano già preparati a questo tipo di fenomeni, un po’ meno lo era la popolazione tanto che i risultati sono sotto gli occhi di ...