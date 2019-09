Abzû e The End Is Nigh disponibili gratuitamente sull' Epic Games Store

Fonte : eurogamer

(Di giovedì 5 settembre 2019) Puntuale come un orologio svizzero,ha reso disponibileil duo- The End Is, naturalmente se volete metterci le mani sopra dovrete necessariamente creare un accounte scaricare il launcher dedicato, tuttavia non avrete bisogno di nessun tipo di abbonamento."Dai creatori di Journey e Flower,è una bellissima avventura sottomarina che evoca il sogno dell'immersione subacquea. Tuffati in un palpitante mondo marino, pieno di misteri e inondato di colori e di vita. Esegui leggiadre acrobazie nei panni di una sommozzatrice, usando gli eleganti comandi di nuoto. Scopri centinaia di specie particolari, basate su creature reali, e forma un rapporto straordinario con l'abbondante vita marina. Interagisci con banchi di migliaia di pesci che reagiscono proceduralmente alle tue azioni, a quelle degli altri pesci e a quelle dei predatori. ...

Eurogamer_it : #Abzû e #TheEndIsNigh disponibili gratuitamente sull'Epic Games Store - Asgard_Hydra : Epic Store regala ABZU e The End is Nigh: il prossimo gioco gratis sarà Conarium - svarioken : ?? The End is High e ABZU, gratuiti sullo store Epic (PC)! ?? LINK: • -