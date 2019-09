Sfiorato incidente in orbita | manovra di emergenza per evitare collisione tra 2 satelliti

Grandi navi a Venezia : “Si è Sfiorato il disastro forse più della volta precedente. Prima o poi capiterà l’incidente” : Il filosofo Massimo Cacciari, ex sindaco di Venezia, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta” condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano. Sul caso Grandi navi a Venezia ha dichiarato: “Questo ultimo episodio è ancora più incredibile dell’altro perché la nave è stata lasciata partire pur essendo ampiamente prevista una situazione ...

Grandi navi - incidente Sfiorato a Venezia : io - scrittore - non trovo le parole per raccontarvi ciò che ho visto : Roberto Ferrucci, Veneziano, è l'autore del video diventato virale che ritrae la Costa Deliziosa mentre sfiora la banchina e uno yacth ormeggiato durante la tempesta in Bacino San Marco: "Le crociere in laguna vanno fermate prima che sia tardi"

Grandi navi - incidente Sfiorato; il sindaco di Venezia attacca : la colpa è del ministro Toninelli : "La responsabilità è di chi non ha deciso in questi mesi, il tempo dell'attesa è finito". Replica il ministro delle Infrastrutture: "Brugnaro al solito straparla, vicini a soluzione"

Venezia - Comitato No Grandi Navi dopo l’incidente Sfiorato : “Questi bestioni incompatibili con la nostra città fragile” : “Sono dei criminali. Non dovevano uscire con quel tempo e con quel vento. Hanno messo a repentaglio l’incolumità degli abitanti di Venezia. E se fossero andati a sbattere contro lo yacht? O contro l’imbarcadero dell’Actv? Ai Signori delle Grandi Navi non è servito nulla quello che è accaduto un mese fa nel Canale della Giudecca?”. Luciano Mazzolin è il portavoce del Comitato No Grandi Navi. E se ha un merito è quello di ...

