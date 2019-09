LIVE US Open 2019 in DIRETTA | risultati 4 settembre In campo Bencic-Vekic 7-6 6-3

Fonte : oasport

(Di mercoledì 4 settembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7-6 6-3 a favore di Belinda. Partita condizionata dalla troppa tensione per la posta in palio. Match tutt’altro che spettacolare, vinto da chi ha sbagliato meno.ha mostrato ottimi colpi ma poca costanza. La tennista elvetica ha avuto maggiore continuità d’azione e ha meritato la semifinale. 6-3VINCE 2-0 40-A Ancora un match point per l’elvetica. 40-40 Lacomanda lo scambio e costringe laall’errore. A-40 Risposta della croata che vuole rimanere attaccata al match. 40-40 Servizio ad uscire e chiusura in diagonale all’incrocio delle righe. 30-40 Questa volta la croata è brava in recupero e chiude da sotto rete. 15-40 Doppio match ponti per. Ennesimo errore da fondodi. 15-30 Aceche cerca di riportarsi in partita. 0-30 Ancora un errore della croata ...

