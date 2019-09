LIVE Berrettini-Monfils | US Open 2019 in DIRETTA | 3-6 6-3 6-2 3-6 2-1 | Berrettini

Fonte : oasport

(Di mercoledì 4 settembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-0 Scappa la risposta stoppata a. 15-0 Risponde benematrova un passante stupendo. 2-1 Ennesimo dritto in rete diche regala il controbreak all’avversario. 40-A Altro dritto in rete diche affretta i tempi quando non dovrebbe. 40-40 Accelerata con il dritto distoppata dal nastro, l’impressione è che non sia necessario forzare così tanto. 40-30 Servizio vincente dell’italiano! 30-30 Discesa a rete non perfetta dimalo salva con una volèe sbagliata. 15-30 Ecco che la prima viene in soccorso! Bisogna martellare al servizio. 0-30 Slice largo diche avrebbe dovuto scendere a rete, non bisogna dare fiducia al francese. 0-15 Frettolosoche manda il dritto in rete, deve avere calma perché la partita è dalla sua. 2-0 ...

angelomangiante : Stasera tutta l'Italia del tennis, e chi ama lo sport, a tifare per un ragazzo italiano. A New York si gioca un po… - Eurosport_IT : Matteo è il tuo momento, puoi farcela! ?????? Il match degli US Open tra #Berrettini e Monfils è adesso LIVE su: ?? T… - Eurosport_IT : Che reazione di #Berrettini! L'azzurro si aggiudica il 2°set 6-3 e pareggia i conti con Monfils: vai Matteo! ?????? I… -