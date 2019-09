Il Pagellone della Serie A tra bambole | merendine e canzoni di Al Bano

Nuoto - Gwangju 2019 : IL Pagellone DEL MONDIALE. Promossi con lode - promossi e rimandati della spedizione azzurra - perché di bocciati non ce ne sono : Ci siamo: è il momento dei bilanci e del PAGELLONE finale, degli scrutini e della consegna agli annali. No, stavolta non bocciamo nessuno, saremo tacciati di buonismo ma dopo un Mondiale del genere, a 12 mesi da Tokyo, chi faceva parte di questa Nazionale che ha retto il confronto con i grandissimi della specialità non era qui per caso e dunque merita al massimo, in caso di risultato non all’altezza delle aspettative, di essere rimandato. A ...

Nuoto - Gwangju 2019. IL Pagellone DEL MONDIALE. Promossi con lode - promossi e rimandati della spedizione azzurra - perché di bocciati non ce ne sono : Ci siamo: è il momento dei bilanci e del PAGELLONE finale, degli scrutini e della consegna agli annali. No, stavolta non bocciamo nessuno, saremo tacciati di buonismo ma dopo un Mondiale del genere, a 12 mesi da Tokyo, chi faceva parte di questa Nazionale che ha retto il confronto con i grandissimi della specialità non era qui per caso e dunque merita al massimo, in caso di risultato non all’altezza delle aspettative, di essere rimandato. A ...