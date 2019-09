Governo M5s-Pd | ho letto il programma e finalmente sono felice

Sondaggi elettorali Ixè : Governo M5S-Pd - per un italiano su due durerà poco : Sondaggi elettorali Ixè: governo M5S-Pd, per un italiano su due durerà poco “Siamo e saremo l’ago della bilancia di ogni legislatura, siamo una forza per la stabilità e non dell’instabilità. C’è un programma che per essere realizzato ha bisogno di anni. Guardiamo a una legislatura che possa concludere il ciclo di cinque anni e realizzare tutti i punti del programma”. Con queste parole Luigi Di Maio ha benedetto ...

Quota 100 non ha le ore contate : ma che cosa può succedere nel 2020 col Governo M5s-Pd : Una possibile "manutenzione" non si può escludere, con una riduzione (minima) della platea potenziale nel 2020. Un futuro...

Governo - vertice Conte con M5S - Pd e LeU : 9.58 Al via a Palazzo Chigi il vertice con le tre forze che sosterranno il futuro Governo per concludere la trattativa sul programma. Subito dopo Conte dorebbe salire al Colle per sciogliere positivamente la riserva. Alla riunione con il presidente del consiglio incaricato, Conte,partecipano i capigruppo del M5S, del Pd e di LeU. Francesco D'Uva e Stefano Patuanelli, presidenti dei deputati e dei senatori pentastellati, Graziano Delrio e ...

Governo M5S-PD : utimi incontri<br> per definire la squadra di Governo : È giornata di totoministri, almeno fino a quando Giuseppe Conte non salirà al Quirinale per sciogliere la riserva e indicare la lista ufficiale della sua nuova squadra di governo al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Questo passaggio, molto probabilmente, avverrà nel pomeriggio, ma nel frattempo proseguono gli incontri del Premier incaricato con i leader del MoVimento 5 Stelle e del Partito Democratico e sono ...

Governo M5S-PD - Orlando si chiama fuori : "Non sarebbe una vera discontinuità" : Il vicesegretario del Partito Democratico Andrea Orlando non farà parte dell'esecutivo giallorosso, quello formato dall'alleanza tra il PD e il Movimento 5 Stelle. È stato lo stesso deputato a renderlo noto via Facebook, spiegando il perché del rifiuto alla proposta che gli è stata avanzata in questi giorni.Il nome di Orlando era stato accostato al Ministero degli Esteri, ma il diretto interessato ha preferito non confermare le voci:Il ...

Governo Conte 2 - ora M5s e Pd hanno una grande opportunità : C’è una grande differenza tra ritorno al passato e ritorno alle origini. Il primo significa spesso aggrapparsi al peggio. Il secondo, invece, vuol dire recuperare la propria identità. E richiede coraggio. Oggi Movimento Cinque Stelle e Pd non sono accomunati soltanto dal timore della Lega. C’è altro che li lega (con la ‘l’ minuscola): l’opportunità di recuperare i propri valori fondanti. Che non sono così diversi ...

Il calo dello spread sorride al nuovo Governo M5s-Pd : Lo stallo dell'economia è la sfida più complessa per il nuovo esecutivo. Bonomi (Assolombarda) al nuovo governo: "Dobbiamo...

Governo M5s-Pd - l'intesa viene "da lontano" e si punta al 2023 : tutti i ministri : Oggi il premier incaricato Conte salirà al Quirinale per sciogliere la riserva e presentare la sua squadra che potrebbe...

Governo Conte-bis - giuramento Ministri M5s-Pd/ Premier da Mattarella : cosa succede : Governo Conte-bis, oggi il Premier al Colle da Mattarella. Cronoprogramma: giuramento Ministri Pd-M5s-LeU e voto di fiducia in Parlamento

Rousseau - 79 - 3% per Governo Pd-M5S. Premier oggi al Colle. Di Maio : «Legislatura finirà ciclo di 5 anni» : La nascita del governo Conte è a un passo. Alla fine di una giornata ad alta tensione, con molto ritardo, dalla piattaforma Rousseau viene il via libera al governo con il Pd. A larghissima...