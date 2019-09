Ferrari | a Milano la festa per i 90 anni di GP Monza e Scuderia

Fonte : ilfogliettone

(Di mercoledì 4 settembre 2019) Sull'onda della bella vittoria di Charles Leclerc in Belgio, mercoledì 4 settembre, dalle 18, in piazza Duomo aha preso il via latutta in rosso "90di emozioni con Aci e" per celebrare la novantesima edizione del Gran Premio d'Italia sul circuito di, che si correrà domenica e i 90della.Protagonisti i piloti e le le vetture di Maranello, alcune delle quali hanno sfilato in parata con partenza da Piazza Cordusio e arrivo in Duomo. Tra queste l'Alfa Romeo 8C di Tazio Nuvolari, primo pilota a vincere una corsa per il team di Enzo, l'Auto Avio Costruzioni del 1940, vettura inaugurale costruita dadopo la fine del rapporto con la casa di Arese, ma anche la 312 F1 di Chris Amon, la 312 T di Niki Lauda in omaggio al campione recentemente scomparso, la 126 CK di Gilles Villeneuve e la F2002 di Michael Schumacher. E ...

ScuderiaFerrari : .@Aci_Italia e Scuderia Ferrari in piazza Duomo a Milano per festeggiare con i tifosi #90AnniDiEmozioni… - JeanTodt : Felice ed emozionato di rivedere la mia vecchia squadra a Piazza Duomo a Milano per i 90 anni del Gran Premio d'Ita… - rtl1025 : La storia della #Ferrari nella splendida cornice di Piazza del Duomo a #Milano ?? RTL 102.5 è radio partner della… -