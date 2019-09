Dimitrov-Medvedev | US Open 2019 | orario | programma | data e tv della semifinale

US Open 2019 : i risultati del tabellone maschile (1 Settembre). La lezione di Federer a Goffin - ritiro per Djokovic - primi quarti per Medvedev e Dimitrov : Il numero uno del mondo saluta New York. E’ sicuramente la notizia della scorsa giornata agli US Open 2019, con Novak Djokovic che si è ritirato sotto di due set ed un break nel match contro Stan Wawrinka. Il serbo ha risentito del problema alla spalla che già lo aveva tormentato nei primi turni, ma va dato merito allo svizzero di aver giocato benissimo e di aver vinto meritatamente le prime due frazioni, rimontando anche un break nel ...

LIVE US Open 2019 in DIRETTA : domenica 1° settembre - Koepfer avanti di un set su Medvedev. Federer vola ai quarti di finale e affronterà Dimitrov - Serena Williams avanza : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 00.39: Ed è palla break ancora per Medvedev 00.34: Facile turno di servizio a 15 conservato da Medvedev, che sale sul 4-3. Si entra nella fase calda del parziale 00.32: Tiene a 30 Koepfer, che risale sul 3-3 dimostrando di aver assorbito, almeno per ora, il contraccolpo del mancato allungo 00.28: Sale, con un po’ della stessa fortuna chiamata nastro che aveva avuto anche nel game ...

LIVE US Open 2019 in DIRETTA : domenica 1° settembre - Koepfer avanti su Medvedev. Federer vola ai quarti di finale e affronterà Dimitrov - Serena Williams avanza : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 00.10: Al terzo tentativo Medvedev cede con un rovescio in rete dal centro, c’è il break a 30 di un Koepfer finora padrone assoluto del campo! 00.08: Tre palle break Koepfer nel primo game, Medvedev è piuttosto confuso di fronte a tutte le palle che gli stanno passando accanto da ogni parte 00.04: SET Koepfer – Basta il primo, con un servizio vincente: Koepfer si aggiudica il primo ...