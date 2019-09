Vasco Rossi contro Gianluigi Paragone

Vasco Rossi umilia Gianluigi Paragone : "Giù le mani dalle mie canzoni" : Il giornalista e oggi parlamentare del Movimento 5 Stelle aveva usato il celebre brano di Vasco "C'è chi dice no" per segnalare la sua contrarietà all'accordo politico con il Partito Democratico. E il rocker gli risponde su Facebook: «C'è chi dice no lo dico io: i politici devono mettere giu’ le mani dalle mie canzoni ! Che imparino a usare parole originali loro e a non strumentalizzare la musica !! C’è chi usa le mie canzoni per le sue campagne ...

Vasco Rossi attacca Paragone (M5s) e i politici : "'C'è chi dice no' lo dico io" : Il cantante reagisce stizzito dopo che il senatore pentastellato ha utilizzato il suo brano per anticipare l'intenzione di voto su Rousseau che deciderà le sorti del nuovo governo con il Pd

Vasco Rossi contro il grillino Paragone : 'Giù le mani delle mie canzoni' : Vasco Rossi ha utilizzato Instagram per precisare il suo disaccordo nei confronti dei politici che si servono dei versi delle sue canzoni per esprimere le proprie opinioni. Protagonista della polemica è stato un video postato su Facebook dal Cinquestelle Gianluigi Paragone. L'opinione del senatore grillino in un video Facebook con Vasco da sottofondo Il senatore del Movimento Cinque Stelle, Paragone, ha usato il suo profilo Facebook per postare ...

Vasco Rossi contro i politici : «Giù le mani dalle mie canzoni» : Vasco RossiVasco RossiVasco RossiVasco RossiVasco RossiVasco RossiVasco RossiVasco RossiVasco RossiC’è qualcosa che non va, in questo…Facebook. Non ce ne voglia Vasco Rossi se anche noi prendiamo in prestito – e modifichiamo – una strofa della sua mitica canzone «C’è chi dice no». D’altronde calza a pennello per descrivere l’episodio che ieri, alla vigilia della votazione sulla piattaforma Rousseau sulla fiducia al governo PD-M5S, ha ...

Vasco Rossi attacca Gianluigi Paragone : “C'è chi dice no lo dico io - giù le mani dalle mie canzoni”. La replica del senatore : Questi ultimi mesi sono caratterizzati indubbiamente da un grandissimo accentramento della politica nella vita quotidiana di (quasi) tutti. Con la recente crisi di governo, le elezioni, poi niente elezioni e alla fine nuovo governo; un po’ tutti ci siamo abituati a non sentir parlare d’altro che di politica e a seguire online, sui social, i rappresentanti di ogni schieramento che si danno battaglia a suon di post e commenti.\\ In concomitanza ...

Vasco Rossi attacca Gianluigi Paragone : “C'è chi dice no lo dico io - giù le mani dalle mie canzoni” : Questi ultimi mesi sono caratterizzati indubbiamente da un grandissimo accentramento della politica nella vita quotidiana di (quasi) tutti. Con la recente crisi di governo, le elezioni, poi niente elezioni e alla fine nuovo governo; un po’ tutti ci siamo abituati a non sentir parlare d’altro che di politica e a seguire online, sui social, i rappresentanti di ogni schieramento che si danno battaglia a suon di post e commenti. In ...

Vasco Rossi vs Paragone - M5s - / "C'è chi dice no? Politica non tocchi le mie canzoni" : Vasco Rossi vs Paragone per "C'è chi dice no". Lo sfogo del Blasco dopo che il grillino ha utilizzato un suo pezzo in un video

Vasco Rossi contro Paragone : “Giù le mani dalle canzoni” - lo scontro inatteso : Gianluigi Paragone, la polemica coi 5Stelle e l’uso di C’è chi dice no In queste ore il dibattito politico è accesissimo perché le sorti del possibile governo rosso-giallo sono appese a un filo, ovvero alla decisione degli iscritti alla piattaforma Rousseau di accettare o meno l’alleanza, e non un semplice contratto, fra il Partito […] L'articolo Vasco Rossi contro Paragone: “Giù le mani dalle canzoni”, ...

Vasco Rossi contro Gianluigi Paragone : “Giù le mani dalle mie canzoni. Non autorizzo a usarle per fini politici” : “C’è chi dice no lo dico io: i politici devono mettere giù le mani dalle mie canzoni!”. Vasco Rossi in un post su Instagram lo dice chiaramente: non si strumentalizzino i suoi pezzi per questioni politiche. Un riferimento diretto al senatore del Movimento 5 Stelle Gianluigi Paragone, che oggi in un video ha usato il pezzo del Blasco per anticipare il suo “no” al quesito sul governo giallorosso che sarà sottoposto ...

Vasco Rossi dice no : I politici devono mettere giù le mani dalle mie canzoni : Vasco Rossi non ci sta. Il rocker di Zocca bacchetta i politici italiani durante questa crisi di governo. La loro colpa? Utilizzare le canzoni del Blasco per gli slogan. Una scelta che il Vasco non condivide e che lo ha portato a esprimere pubblicamente il suo dissenso.\\ La goccia che ha fatto traboccare il vaso in Vasco Rossi è stato un video condiviso dall'esponente del MoVimento 5 Stelle Gianluigi Paragone. Il senatore e giornalista ha ...

Vasco Rossi attacca Paragone (M5s) e i politici : "'C'è chi dice no' lo dico io - giù le mani dalle canzoni" : Il cantante reagisce stizzito dopo che il senatore pentastellato ha utilizzato il suo brano per anticipare l'intenzione di voto su Rousseau che deciderà le sorti del nuovo governo con il Pd

Vasco Rossi contro Gianluigi Paragone per l’uso politico di C’è Chi Dice No : “Giù le mani dalle mie canzoni” : Vasco Rossi contro Gianluigi Paragone: se è vero che C'è Chi Dice No, il rocker lo fa per prendere le distanze da chiunque usi le sue canzoni senza autorizzazione, soprattutto se per le proprie battaglie politiche. Il senatore del Movimento 5 Stelle ha usato le parole e le note di Vasco Rossi per dirsi contrario all'accordo di coalizione per la nascita del nuovo governo guidato dal premier incaricato Giuseppe Conte e sostenuto dai ...

Governo - Paragone cita Vasco Rossi : “Voto su Rousseau? C’è chi dice no” : Per annunciare il proprio voto contrario, attraverso la piattaforma Rousseau,sul possibile Governo appoggiato da M5s e Pd, il senatore Gianluigi Paragone cita la canzone di Vasco Rossi, C’è chi dice no. “Io non ci sto, io non mi vendo a un partito ipocrita” ha detto in un video su Facebook. L'articolo Governo, Paragone cita Vasco Rossi: “Voto su Rousseau? C’è chi dice no” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Svelata la cover di Io Sono Bella di Emma - nuovo singolo dal 6 settembre scritto da Vasco Rossi : La cover di Io Sono Bella di Emma è finalmente rivelata. Dopo alcuni giorni di attesa, seguiti all'annuncio dell'artista sui suoi social, ecco arrivare la copertina del singolo che sarà in radio dal 6 settembre e che porta la firma, com'è noto, di Vasco Rossi e Gaetano Curreri. Nella cover, si scorge l'artista di spalle, con i capelli raccolti e una rosa rossa ardente sul capo. In questi giorni, Emma si è sprecata in anticipazioni, compresa ...