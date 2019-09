Taylor Swift canta Can’t Stop Loving You di Phil Collins mentre presenta l’album in radio

Fonte : optimaitalia

(Di martedì 3 settembre 2019) Durante una puntata di Live Lounge in onda suBBC 1,hato Can'tYou di. Lautrice ha eseguito tre brani del suo ultimo album Lover - The Archer, You Need To Calm Down e Lover - e ha voluto rendere omaggio all'ex Genesis con una cover tratta dall'album Testify (2002) scritta in origine da Billy Nicholls.ha commentato così la scelta di eseguire il brano di: Credo che il tipo di amore al quale fa riferimento questa canzone sia quello incondizionato. La gente parla sempre di amore incondizionato ma non credo che sappia realmente di cosa si tratti: è quando ami qualcuno che non ti ama più. È la cosa più triste del mondo, amereste qualcuno che vi dice: "Non voglio stare più con te, non ti amo più"? L'amore, del resto, è il collante che mette insieme l'ultimo album dellautrice di Reading: a partire dal ...

