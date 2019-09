Spread Btp al minimo da metà maggio 2018

**Titoli Stato : Spread 151 punti - rendimento Btp aggiorna minimi storici** : Milano, 4 set. (AdnKronos) – Ottimismo sul mercato obbligazionario dei Titoli di Stato dopo l’ok al nuovo governo tra Cinquestelle e Pd. Lo spread tra Btp e Bund tedeschi scende ancora e in avvio si attesta a 151 punti base. Il rendimento del decennale aggiorna i minimi storici, scendendo allo 0,82%. L'articolo **Titoli Stato: spread 151 punti, rendimento Btp aggiorna minimi storici** sembra essere il primo su CalcioWeb.

Il calo dello Spread è un affare per il "no-euro" Borghi : guadagno del 25% sui Btp grazie all'errore di Salvini : Un guadagno del 25% del suo investimento in Btp, grazie alla scommessa sbagliata di Matteo Salvini sulle “elezioni subito”, dopo l’apertura della crisi di governo. È quanto ha portato a casa Claudio Borghi, presidente leghista della Commissione Bilancio della Camera dei Deputati, noto per essere un sostenitore dell’uscita dell’Italia dall’euro. Come riportato da Bloomberg e messo in evidenza ...

Spread & BTP/ I grandi affari "irrazionali" dei mercati grazie alla crisi italiana : Sono anni che si parla di Italia in crisi. Cosa che ha fatto guadagnare molto chi ha deciso di investire nei nostri titoli di stato

Crisi di governo - il rendimento del Btp decennale scende al minimo storico : 1 - 02%. Lo Spread con i Bund giù a 173 punti : È il minimo storico. Il tasso sul titolo decennale italiano è calato mercoledì all’1,022%, segnando il livello più basso mai raggiunto. I mercati, dopo la notizia che il Pd ha dato mandato al segretario Nicola Zingaretti di verificare le possibilità di un accordo con l’M5s, appaiono ottimisti sulla formazione del nuovo governo giallorosso che vedono come una garanzia di posizioni più filoeuropee da parte dell’Italia e del tramonto di ...

Spread Btp oggi sotto 190 punti/ Crisi governo non pesa : "Focus su legge di Bilancio" : Spread Btp oggi sotto 190 punti. La Crisi governo non incide sull'andamento del differenziale: a pesare è la legge di Bilancio per il 2020, questo il focus.

Lo Spread Btp-Bund tocca quota 190 : Apertura a 194 punti per lo spread tra Btp e Bund con il rendimento del decennale italiano all′1,30%.In preapertura lo spread tra Btp-Bund era sceso questa mattina fino a 190 punti base con un tasso di rendimento del decennale italiano dell′1,27%. Il differenziale è poi rapidamente risalito a 194 punti.

Crisi di governo - tasso sui Btp scende ancora : Spread sotto i 200 punti. Citigroup : “I mercati (per ora) celebrano il minor rischio Italia” : Borsa in forte rialzo e rendimenti dei Btp in ulteriore calo il giorno dopo le dimissioni del premier Giuseppe Conte nelle mani del capo dello Stato. Mentre procede il dialogo tra Pd e Movimento 5 Stelle, gli investitori sperano evidentemente nel rinvio del voto e nella rapida nascita di un nuovo governo politico. Secondo un report riservato di Citigroup, “la saga estiva di Matteo Salvini può aver gettato le basi per un governo più ...

Crisi di governo - il tasso sui Btp scende ancora : Spread sotto i 200 punti. Citigroup : “I mercati (per ora) celebrano il minor rischio Italia” : Borsa in forte rialzo e rendimenti dei Btp in ulteriore calo il giorno dopo le dimissioni del premier Giuseppe Conte nelle mani del capo dello Stato. Mentre procede il dialogo tra Pd e Movimento 5 Stelle, gli investitori sperano evidentemente nel rinvio del voto e nella rapida nascita di un nuovo governo politico. Secondo un report riservato di Citigroup, “la saga estiva di Matteo Salvini può aver gettato le basi per un governo più ...

Crisi di governo - il rendimento dei Btp cala durante il discorso di Conte. Tasso ai minimi da tre anni - lo Spread si restringe : Gli investitori sembrano vedere con favore la fine del governo gialloverde, che potrebbe sfociare nella formazione di un nuovo esecutivo sostenuto da M5s e Pd. durante il discorso al Senato del premier Giuseppe Conte, che ha annunciato le dimissioni, il Tasso di interesse sui titoli di Stato italiani a dieci anni ha infatti imboccato un sentiero di discesa. Il rendimento dei Btp è sceso dall’1,4% dell’apertura all’1,36%, il ...

Spread BTP-BUND/ Oggi 232 punti base - in rosso Piazza Affari : spaventa crisi Governo : SPREAD Oggi, valore in salita sopra i 230 punti base: l'incertezza dovuta alla crisi di Governo fa sentire i suoi effetti sul differenziale tra Btp e Bund.

Spread Btp-Bund/ Oggi supera i 230 punti base. Attesa per il giudizio di Fitch : Spread Oggi, valore in salita sopra i 230 punti base: l'incertezza dovuta alla crisi di governo fa sentire i suoi effetti sul differenziale tra Btp e Bund.

Lo Spread in rialzo a 210 punti - il rendimento Btp torna sopra l’1 - 5% : Lo spread Btp-bund vola a 210 punti base dai 200 della chiusura di ieri. Secondo fonti di mercato una potenziale crisi di governo sta iniziando ad avere un impatto sul differenziale di rendimento, con il tasso pagato dal Btp decennale che torna sia pur di poco sopra l’1,5%. Pesa anche – riferiscono le stesse fonti di mercato – l’attesa per la decisione dell’agenzia di rating Fitch, che domani dovrebbe rivedere il suo rating ...

Titoli Stato : Spread Btp-Bund apre stabile in area 197 punti base : Milano, 31 lug. (AdnKronos) – Lo spread tra Btp e Bund tedeschi apre stabile in area 197 punti base dopo i 198 punti toccati al termine della seduta di ieri. Il rendimento del decennale scende leggermente all’1,57%. L'articolo Titoli Stato: spread Btp-Bund apre stabile in area 197 punti base sembra essere il primo su CalcioWeb.

Borse - lo Spread torna in area 200. Mercati in attesa della Fed - oggi asta BTp : Prevale la cautela sull'azionario europeo, mentre cresce l’attesa per la Fed che oggi inizia ufficialmente la sua due giorni di incontri che si concluderanno domani con l’annuncio...