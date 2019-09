Rita Dalla Chiesa ricorda il padre Carlo Tiberio Timperi | ' Era orgoglioso di te!'

Mafia : Lupo (Pd) - 'omicidio Dalla Chiesa è ancora feRita profonda' : Palermo, 3 set. (AdnKronos) - "Ciò che è accaduto il 3 settembre di 37 anni fa rappresenta ancora oggi una ferita profonda per la Sicilia e per il nostro Paese: Carlo Alberto Dalla Chiesa è stato un esemplare servitore dello Stato, fra i suoi molti meriti c’è sicuramente quello di avviato un percors

Monica Leofreddi spiega perché è spaRita Dalla tv ed esprime un desiderio : Monica Leofreddi parla sui social della sua assenza in televisione ed esprime un desiderio Monica Leofreddi è un volto che possiamo definire ‘storico’ della televisione italiana dato che è quasi impossibile non conoscerla. Lei ha fatto compagnia al pubblico per tanti anni ma sfortunatamente è da un po’ di tempo che non la si vede […] L'articolo Monica Leofreddi spiega perché è sparita dalla tv ed esprime un desiderio ...

Mafia : Rita Dalla Chiesa - 'ok navi legalità ma serve impegno quotidiano' : Palermo 3 set. (AdnKronos) - "Sono passati 37 anni ma il dolore non passa mai. Sicuramente in questi anni è stato fatto moltissimo ma secondo me va fatto tutto giorno per giorno. Vanno bene le navi della legalità, le commemorazioni, vanno benissimo questi ragazzi che arrivano da tutta Italia ma la c

Buon compleanno Gianluca Semprini - Enzo Iacchetti - Rita Dalla Chiesa… : Buon compleanno Enzo Iacchetti, Katyna Ranieri, Rita dalla Chiesa, Francesco Paolo Tronca, Gianluca Semprini, Carlo Sangalli, Luca Cordero di Montezemolo, Enrico Musiani, Gianluigi da Rold, Melchiorre Cirami, Richard Gere, Francesca Grimaldi, Rania di Giordania, Emanuele Pesoli, Salvatore Puccio, Romolo Guerreri, Sara Venerucci… Oggi 31 agosto compiono gli anni: Bianca Maria Vaglio, attrice, sceneggiatrice; Giuseppe Braccini, ex ...

Benatia confessa : “Contro il Napoli non uscimmo mai dalla nostra area. MeRitavano i 3 punti” : TuttoJuve.com pubblica una lunga intervista a Mehdi Benatia, difensore centrale della Juventus. In bianconero ha trascorso due stagioni e mezzo, collezionando 59 presenze e 5 gol. Dice che la serie A gli manca ma che nella vita il calcio non è mai stata l’unica cosa importante, per lui. Sulle voci che un paio di mesi fa lo davano di ritorno alla Juve conferma che erano vere. “Ho parlato con il Fabio Paratici che mi aveva chiesto la ...

Listeriosi - colpito turista bRitannico. È il primo caso fuori dalla Spagna Quali sono i sintomi : L’uomo è stato in vacanza in Andalusia e poi ricoverato in Francia . Sotto indagine da parte del ministero della Salute anche due aborti. Le vittime salgono a tre

Listeriosi - primo caso di infezione fuori dalla Spagna : contagiato un cittadino bRitannico : Prima era andato in Andalusia, poi si era spostato in Francia, dove gli è stata diagnosticata la Listeriosi e ha trascorso diversi giorni in ospedale, per poi tornare nel suo paese d’origine, il Regno Unito. Si tratta del primo caso legato all’epidemia legata a un batterio contenuto nella carne maiale che avviene al di fuori della Spagna e che ha coinvolto un cittadino britannico. Aveva consumato la carne mechada della Magrudis, società ...

Rita Dalla Chiesa difende la Cuccarini e critica Heather Parisi : Ancora una volta Heather Parisi ha scritto un post in cui prendeva in giro la Cuccarini,per il suo programma che va in onda quest’estate ma si è ritrovata una avvocata d’eccezione, cioè proprio Rita Dalla Chiesa. La Parisi aveva twittato: «Houston, abbiamo un problema! Cercasi disperatamente ascolti televisivi per ballerine sovraniste», ironizzando sulla ‘svolta sovranista’ di Lorella. «Perché queste battutine al vetriolo contro Lorella ...

