Rakitic Juventus | restroscena dalla Spagna | “Aveva la valigia pronta”

Mercato Juventus - retroscena Rakitic e Boateng : ecco perchè sono saltati! : Mercato Juventus- Mercato in archivio e bianconeri pronti a tirare le somme dell’estate su un’ottima campagna acquisti, ma una titubante campagna cessioni. Come riportato dalla stampa spagnola, i bianconeri sarebbero stati ad un passo da Rakitic fino a poche ore dalla chiusura del Mercato. Trattativa impostata sulla base dello scambio alla pari tra il centrocampista […] More

Calciomercato Juventus news live/ Dybala resta - sfuma scambio Bernardeschi-Rakitic : Calciomercato Juventus news, ultime notizie sulle trattative: restano Dybala e Rugani, ufficiale Han mentre sfuma lo scambio Bernardeschi-Rakitic

Mercato Juventus : scambio Bernardesci Rakitic. Novità Di Marzio a Sky : Mercato Juventus – Ultime frenetiche ore di calcioMercato in casa Juventus e non soltanto. Secondo quanto riferito da Sky Sport 24, la trattativa per lo scambio tra il Barcellona ed i bianconeri, è tramontata ancor prima di iniziare. Quello tra i catalani e la Juventus, è stato soltanto un discorso cortese tra le parti; l’incastro […] More

Juventus - sarebbe definitivamente sfumato lo scambio Bernardeschi-Rakitic : Queste sono le ultime ore di mercato e le varie squadre stanno cercando di mettere a segno gli ultimi colpi. Chi non sembra essere al centro di grandi trattative è la Juventus. Il mercato bianconero infatti sarebbe chiuso. Ieri, in ottica Juve si era parlato di un possibile scambio con il Barcellona. Il club blaugrana avrebbe voluto proporre uno scambio alla pari tra Ivan Rakitic e Federico Bernardeschi. Ma la Juve avrebbe detto no ai catalani e ...

Mercato Juventus - scambio Bernardeschi-Rakitic : nuovo colpo di scena! : Mercato Juventus- Secondo quanto riportato da “TMW” e come evidenziato da “Gianluca Di Marzio”, sarebbe saltato ufficialmente il potenziale scambio tra Barcellona e Juventus con Bernardeschi e Rakitic protagonisti. Improvvisa e forse definitiva frenata sulla trattativa. La Juventus avrebbe voluto anche un conguaglio economico e non un semplice scambio alla pari, conguaglio che il Barcellona […] More

Il Barcellona vorrebbe Bernardeschi per cedere Rakitic alla Juventus : Questa sera alle ore 22 suoneranno le sirene che sanciranno la fine di questa sessione di mercato che per la Juventus, ma anche per tanti altri top-club, è stata molto faticosa soprattutto per quanto riguarda le cessioni. Nonostante la chiusura imminente, Fabio Paratici prima della gara casalinga contro il Napoli non avrebbe escluso altri colpi in extremis. Le parole sibilline del ds bianconero si riferivano probabilmente ad una trattativa in ...

Ci sarebbe un filo diretto tra Juventus e Barça : sul tavolo anche Bernardeschi e Rakitic : Queste sono le ultime ore di mercato e tutte le società sono al lavoro per cogliere le ultime opportunità per rinforzare le rispettive rose. anche la Juventus sarebbe al centro di alcune trattative e in particolare avrebbe un filo diretto con il Barcellona e le parti avrebbero messo sul tavolo diversi giocatori. Stando a quanto afferma Gianluca Di Marzio, i nomi al centro dei discorsi tra i blaugrana e i bianconeri sarebbero quelli di Daniele ...

Calciomercato Juventus - si lavora allo scambio Rakitic-Bernardeschi con il Barça : c’è un ostacolo da superare : I due club stanno lavorando allo scambio tra il croato e l’italiano, ma l’operazione non si sblocca per il conguaglio chiesto dai bianconeri Il mercato della Juventus non è ancora terminato, il club bianconero sta lavorando insieme con il Barcellona a due possibili scambi che al momento vengono tenuti in stand-by. Spada/LaPresse Il primo riguarda quello tra Rakitic e Bernardeschi, i bianconeri infatti chiedono un conguaglio ...

Calciomercato Juventus : possibile scambio Rakitic-Emre Can - tentazione Umtiti : Sono ore molto calde per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus e al momento è bollente l'asse con il Barcellona. Il club bianconero, infatti, come riportano le ultime indiscrezioni di mercato, sarebbe fortemente interessato ad Ivan Rakitic, centrocampista croato classe 1988 in forza alla società catalana. Da alcune ore le parti starebbero lavorando per cercando di far quadrare i conti per uno scambio che possa accontentare entrambe le ...

Juventus - è sfida all'Inter per Rakitic (RUMORS) : La Juventus è al lavoro per il big match della seconda giornata contro il Napoli ma a tenere banco in questi giorni è sicuramente il calciomercato: i bianconeri hanno l'esigenza di cedere alcuni esuberi per alleggerire una rosa fin troppo ricca di giocatori ma anche per sistemare il bilancio. A rischio cessione ci sono Rugani, che piace sempre alla Roma, Matuidi, che però vorrebbe rimanere a Torino, ed infine Mandzukic, che secondo le ultime ...

Tra i nomi sul tavolo del mercato di Juventus e Inter ci sono Rakitic e Icardi : Il calciomercato pur essendo al fotofinish diventa sempre di più un vero e proprio rebus. Tra i nomi che circolano di più nelle segrete stanze dei club c'è quello di Rakitic, per il quale oltre a Inter e Juventus adesso sembrerebbe essere spuntato anche il club francese del Psg. Asso nella manica per i francesi la cessione di Neymar con molta probabilità al Barcellona. Ma ci sono anche altri nomi. Tutti coinvolti in una serie di incastri da far ...

Rakitic Juventus - affare possibile : spunta una nuova ipotesi : Rakitic Juventus – La chiusura della sessione estiva di calciomercato si sta avvicinando a grandi passi, ma per la Juventus potrebbe esserci ancora il tempo per piazzare un altro grandissimo colpo: quello che porterebbe a Torino Ivan Rakitic. Secondo quanto riportato dall’iberico Sport, il club bianconero negli ultimi giorni ha deciso di accelerare con forza […] More

Calciomercato Juventus - Rakitic : no allo scambio con Can ma potrebbe arrivare lo stesso : Sarebbe Ivan Rakitic il vero obiettivo di Calciomercato della Juventus per il centrocampo. Il croato è in uscita dal Barcellona ed è stato scaricato anche dal tecnico Valverde. E’ proprio l’allenatore, con una dichiarazione ripresa dal Daily Mail, a dare il via all’operazione. “Non bloccheremo la cessione” ha detto il tecnico blaugrana “se arriverà un’offerta soddisfacente da qui alla fine del mercato”. La strada quindi è aperta ma ci sono prima ...

La Juventus vuole Rakitic - in cambio al Barcellona andrebbe Emre Can : Ultima settimana di calciomercato, con le grandi pronte agli ultimi colpi per sfoltire la rosa, sistemare qualche errore o ovviare a problematiche legate ad esuberi e infortuni. All'Inter serve almeno un attaccante, al Milan più di un innesto, la Roma deve fare i conti con l'infortunio di Perotti e una difesa che è parsa traballante, il Napoli vuole completare il reparto offensivo e la Juve ha una rosa troppo ampia ed è in cerca del colpaccio. ...