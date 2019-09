Rabona Mobile e Wind prorogano varie offerte con chiamate | SMS e Giga inclusi

Fastweb e Rabona prorogano una delle loro offerte - 1Mobile le proroga tutte : Fastweb ha deciso di proroga re fino al 6 Agosto 2019 l'offerta Fastweb Mobile lanciata lo scorso mese e dedicata a chi è alla ricerca di una soluzione all inclusive L'articolo Fastweb e Rabona proroga no una delle loro offerte , 1Mobile le proroga tutte proviene da TuttoAndroid.

Sarà Feder Srl il partner commerciale di Rabona Mobile per la distribuzione delle SIM 4G sul territorio nazionale Italiano. L'operatore virtuale che sfrutta la rete Vodafone 4G estende, così, la sua area operativa per raggiungere ancora più utenti (si punta ai 1500 punti vendita autorizzati a stretto giro di posta)