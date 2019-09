Piazza Affari -0,25%. Spread giù a 158

-0,25%.giù a 158 LoBtp-Bund chiude a 158 punti base, segnando i minimi da metà maggio 2018. Ail Ftse-Mib chiude a -0,25% a 21.399 punti, in attesa del risultato del voto degli iscritti alla piattaforma Rousseau del M5S. Tutte negative le principali Borse Ue dopo l'avvio negativo a Wall Street.Pesano sui listini le incertezze politiche in Gb sulla Brexit e le preoccupazioni per la guerra commerciale CinaUsa. Parigi è la peggiore (-0,49%),preceduta da Francoforte (-0,36%) e Londra a -0,19%.(Di martedì 3 settembre 2019)