Per anni mangia solo patatine fritte | diventa cieco a 17 anni

Cambiamenti climatici - esPerto : “Nei prossimi 10 anni il Permafrost rischia di sparire del tutto” : “La situazione è critica, abbiamo passato la soglia di stabilità: negli ultimi due anni infatti il permafrost ha iniziato a sciogliersi ovunque nella nostra regione. Se il trend continua di questo passo nei prossimi 10 anni il permafrost rischia di sparire del tutto“: lo ha dichiarato all’ANSA Serghei Zimov, esperto russo di permafrost e condirettore, insieme al figlio Nikita, della stazione di ricerca nord-orientale della ...

Cagliari - a 4 anni vaga disPerato in strada da solo : bimbo salvato dai carabinieri : vagava per le strade di Cagliari, da solo, e disperato cercava aiuto. Il piccolo, di quattro anni, è stato salvato dai carabinieri della Stazione di Stampace dopo che si era allontanato da casa all'insaputa dei genitori, una coppia di 31 e 37 anni. A casa i militari hanno trovato anche due fratelli minorenni privi di assistenza.Continua a leggere

Gaetano Scirea - campione Per sempre a trent’anni dalla morte : Gaetano ScireaGaetano ScireaGaetano ScireaGaetano ScireaGaetano ScireaGaetano ScireaGaetano ScireaGaetano ScireaGaetano ScireaGaetano ScireaUn giocatore, lo sanno tutti, si vede dal coraggio, dall’altruismo e dalla fantasia. L’altruismo, secondo Antonio Cabrini, ha un nome e un cognome: Gaetano Scirea. «Un punto di riferimento per tutta la squadra» ha detto in un’intervista a Vanity Fair. È solo uno dei tanti omaggi e ricordi arrivati negli anni ...

Maltempo : 3 - 5 milioni Per danni alluvione Brescia - Lecco e Sondrio : È di circa 3,5 milioni di euro lo stanziamento del dipartimento di Protezione civile per fare fronte ai primi interventi

Boris Johnson chiederà le elezioni anticipate se domani Perderà un importante voto al Parlamento su Brexit - dicono i giornali britannici : Lunedì sera i principali giornali britannici hanno scritto, citando fonti governative, che il primo ministro de Regno Unito Boris Johnson chiederà le elezioni anticipate per il 14 ottobre se domani dovesse perdere un importante voto su Brexit al Parlamento. Il

«Vivere» - Adriano Giannini e l'eros che ridà sPeranza di vita : Un titolo impegnativo, quello del nuovo film firmato da Francesca Archibugi, presentato oggi a Venezia 76: Vivere. Scritto non a caso con Francesco Piccolo e Paolo Virzì: «Nel terzetto che si è creato tra noi parliamo molto non solo del lavoro, ma della vita, di noi stessi, di quello che succede al nostro Paese», racconta la regista. «Il nostro metodo è non avere metodo. La sceneggiatura insieme non è mai un lavoro solo tecnico. Questa volta ...

Uragano Dorian : “Alle Bahamas morti Per le strade”. Vittima di 8 anni - 800mila evacuati. Ma ora Perde forza e scende a categoria 4 : “Ci sono danni catastrofici. Abbiamo indicazioni di diversi morti, di corpi visti” per le strade delle isole di Abaco, ma “non siamo ancora in grado di confermare queste indicazioni fino a quando non vedremo con i nostri occhi”. Darren Henfield, ministro degli esteri delle Bamahas, racconta il passaggio di Dorian, l’Uragano che si è abbattuto sull’arcipelago con tutta la sua forza da categoria 5, con venti ...

Governo : Santangelo - ‘sì su Rousseau Per evitare danni a cittadini’ : Roma, 2 set. (AdnKronos) – “Quello di domani, sulla piattaforma Rousseau sarà un voto molto importante, destinato ad avere conseguenze rilevanti per il nostro Paese. Il Movimento 5 Stelle ha sempre messo al centro i temi prioritari per i cittadini e per la crescita del nostro Paese e non smetterà mai di farlo”. Lo lo afferma il sottosegretario per i rapporti con il Parlamento, Vincenzo Santangel, di M5S. “In questi ...

Uragano Dorian verso gli Stati Uniti : una vittima di 8 anni Il ministro : «Alle Bahamas morti Per le strade» Video : Alle 22 (ora italiana) ha raggiunto le Bahamas provocando i primi danni. I venti raggiungono i 300m chilometri orari. Solo l’Uragano Allen, nel 1980, fu più potente. Il ministro degli esteri delle Bamahas: «Alle Bahamas morti per le strade»

Salma Hayek compie 53 anni e festeggia in (micro)bikini : "Solo?". Fisico pazzesco - tutti a bocca aPerta : Un compleanno atomico per Salma Hayek. L'attrice messicana, moglie del multi-miliardario francese François Henry Pinault, compie 53 anni e lo annuncia, un po' incredula, su Instagram. Leggi anche: Emmanuelle Seigner a Venezia si presenta così. Scollatura vertiginosa a 54 anni Come darle torto: curve

Salma Hayek compie 53 anni e non li sente. Il suo bikini su Instagram è Perfetto : Cinquantatré anni e non sentirli. Salma Hayek, nata il 2 settembre 1963, festeggia il suo compleanno con uno scatto Instagram che ne immortala l’eterna giovinezza. bikini color cielo e forme esplosive, l’attrice ha stregato i follower. La foto, pubblicata il 1° settembre, ha raggiunto oltre un milione e mezzo di like nel giro di qualche ora. La Hayek ha aggiunto al post l’accattivante didascalia ...

Pensioni flessibili 2020-21 : con tagli su Q100 risparmi Per 12 miliardi in due anni : Calcolatrice alla mano, un eventuale ripensamento sulle nuove Pensioni anticipate tramite quota 100 potrebbe portare fino a 12 miliardi di euro di risparmi. È quanto emerge dalle recenti proiezioni diffuse da Il Sole 24 Ore, che ha fatto il punto sulla misura evidenziando lo spazio per un intervento correttivo ad opera del prossimo governo giallo-rosso. Secondo quanto evidenziato dal noto quotidiano economico, una riflessione al riguardo sarebbe ...

Bergamo : bimba di 11 anni si stringe fascetta al collo Per gioco - gravissima (2) : (AdnKronos) - La donna, quando si è accorta che la figlia aveva difficoltà a respirare e si lamentava per il dolore, ha provato a tagliare la fascetta con delle forbici ma senza riuscirci. Nel frattempo la bambina ha perso conoscenza. La madre ha allertato il numero di emergenza, poi presa dal panic

Bergamo : bimba di 11 anni si stringe fascetta al collo Per gioco - gravissima (2) : (AdnKronos) – La donna, quando si è accorta che la figlia aveva difficoltà a respirare e si lamentava per il dolore, ha provato a tagliare la fascetta con delle forbici ma senza riuscirci. Nel frattempo la bambina ha perso conoscenza. La madre ha allertato il numero di emergenza, poi presa dal panico ha iniziato a urlare dal balcone di casa richiamando l’attenzione dell’intero vicinato. I soccorsi intervenuti ...