Bordoni | allagamenti e disagi ovunque | eppure non è passato uragano Dorian

Fonte : romadailynews

(Di martedì 3 settembre 2019) Roma – “Oggi per fortuna il sole torna a splendere su Roma. La fortuna pero’ e’ solo per l’amministrazione della Capitale perche’ quello di ieri non era di certo l’: sono bastati dieci, forse quindici, minuti di precipitazioni intense e sparse per annoverare il fattore ‘potrebbe piovere’ tra le peggiori sciagure per questa Citta’.. Cosi’ Davide, coordinatore romano di Forza Italia e Capogruppo in Assemblea Capitolina “Chiusa la stazione metro Colli Albani e forti difficolta’ a San Giovanni e Subaugusta -spiega-. Sott’acqua anche molti sottopassaggi e svincoli. Strade diventate letti di fiumi all’Ostiense, San Paolo e Piramide, con gli immancabili cassonetti ‘galleggianti’ che hanno preso il largo portando in giro i rifiuti. ...

LuciaMosca1 : (Davide Bordoni (Forza Italia): 'Nubifragio su Roma, un disastro annunciato, allagamenti e disagi in città') Segui… -