Fonte : wired

(Di martedì 3 settembre 2019) Gli italiani vogliono tenere d’occhio il differenziale tra i titoli nostrani e quelli tedeschi. Sta diventando una psicosi Nelle ultime settimane lo, ovvero il differenziale di rendimento tra i titoli di stato italiani e quelli tedeschi, ha raggiunto i minimi da alcuni anni a questa parte, arrivando a 164.6 punti base mentre viene pubblicato questo articolo, contro i 300 punti base toccati nel momento dell’insediamento dell’esecutivo guidato da Giuseppe Conte a maggio del 2018, come ricorda Il Post. Ma quali sono ledi questo? C’entra la situazione politica, con un esecutivo Movimento 5 stelle-Partito democratico in costruzione, ma non solo. Ha contribuito alla discesauna rinnovata fiducia degli investitori interni ed esteri, visto che la Lega e le posizioni euroscettiche più estreme sono al momento messe alla porta dal governo. Un minor ...

MilanoCitExpo : Alcune ragioni per spiegare il calo dello spread #DipartimentoInnovazioneTecnologia - lau67to : @ilpost Be', a parte la supponenza 5S, che Zingaretti farebbe bene ad abbassare (ma Zingaretti è il segretario adat… - ombrysan : @atimo13 Sorry ma, hai usato toni aggressivi e questo non va bene, so benissimo che non sei ottusa ma non hai affer… -