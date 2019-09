Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 2 settembre 2019) Il sindaco di(Pisa) Matteo Franconi ha presentato i nuovi spalti dello‘Mannucci’,impianto al mondo a essersi dotato diin, impiegando materiali derivanti dalle raccolte differenziate toscane, selezionate da Revet e riciclate da Revet Recycling. Nellodisputa le partite casalinghe la squadra locale che milita nel campionato di calcio di serie C. “E’ un’applicazione concreta – ha detto Franconi – di quell’economia circolare davvero a km zero in cui i rifiuti raccolti, i cittadini che li hanno conferiti e gli impianti industriali che li hanno ulteriormente selezionati e poi riciclati sono interamente del nostro territorio: loli utilizza oggi come ri-prodotti“. Complessivamente si tratta di circa 3 milasostituiti da altrettanti realizzati riciclando ...

CalcioWeb : #Pontedera, in Toscana il primo stadio con seggiolini di plastica riciclata - EmpoliCalcio : La Primavera di mister Buscè ha vinto la 19° “Toscana Football Cup” superando in finale 5-0 il Prato grazie alle do… - LivornoPress : Coppa Toscana: male la prima, la Pielle scivola a Pontedera -