Papa Francesco eutanasia non è scelta di libertà Il malato non è mai

Tumori : Papa Francesco incontra pazienti e oncologi : Gli oncologi di AIOM (Associazione Italiana di oncologia Medica) e i rappresentanti di Fondazione AIOM hanno incontrato questa mattina Papa Francesco in Vaticano. L’udienza privata si è svolta in Sala Clementina. Presenti anche Monica Bertagnolli, presidente fino allo scorso giugno dell’ASCO (American Society of Clinical Oncology), la più prestigiosa società scientifica oncologica del mondo, e Josef Tabernero, presidente di ESMO (Società Europea ...

Papa Francesco blinda il Conclave "grazie" a 10 cardinali : Giuseppe Aloisi Il Papa, con le creazioni cardinalizie del prossimo ottobre, avrà la maggioranza assoluta in Conclave. Ma per eleggere il successore serviranno i due terzi Dieci nuovi cardinali per strutturare il Conclave che verrà. Papa Francesco ha elencato ieri i nomi di coloro che, dal concistoro di ottobre in poi, riceveranno la dignità cardinalizia. Sarebbero tredici, ma tre non potranno votare in futuro perché di età superiore ...

Papa Francesco : la tutela dell’ambiente e la lotta ai tumori “2 facce della stessa medaglia” : “La migliore e più vera prevenzione è quella di un ambiente sano e di uno stile di vita rispettoso del corpo umano e delle sue leggi“, ha dichiarato Papa Francesco nell’udienza all’Aiom (Associazione Italiana Oncologia Medica). “Come sappiamo, questo dipende non solo dalle scelte individuali, ma anche dai luoghi in cui si vive che, soprattutto nei grandi centri, sottopongono il fisico a uno stress continuo per i ...

Vaticano - Papa Francesco nomina tredici nuovi cardinali : tutti a sostegno dell'immigrazione : Il Papa sceglie otto dei tredici nuovi cardinali. Tutte porpore di frontiera, aperte al dialogo e alla missione in ogni angolo del globo, come lui stesso aveva detto di volere. In Italia nomina cardinale soltanto l'arcivescovo di Bologna, Matteo Zuppi. Mentre nella Curia romana - fa sapere Repubbli

Mozambico - Madagascar e Mauritius : al via mercoledì viaggio Papa Francesco : Roma – “La preghiera non conosce confini, e quando saro’ in Madagascar, anche se potro’ visitare solo alcuni luoghi, con la preghiera raggiungero’ tutti, e per tutti implorero’ la benedizione di Dio”. Lo afferma Papa Francesco in un videomessaggio in occasione del suo prossimo viaggio in Madagascar, al via dal 6 settembre, in cui rivolge il suo saluto ai malgasci “assieme al ringraziamento per ...

Papa Francesco rimane bloccato in ascensore : intervengono i vigili del fuoco : Un inaspettato fuori programma è avvenuto questa mattina, domenica 1 settembre 2019, in Vaticano. Protagonista dell'episodio è stato Papa Francesco che, suo malgrado, è rimasto per ben venticinque minuti bloccato in ascensore a causa di un guasto tecnico. Per questo motivo, il tradizionale discorso del pontefice in occasione dell'Angelus della domenica mattina è iniziato con notevole ritardo. Il racconto dei fatti A comunicare la notizia del ...

Papa Francesco resta bloccato in ascensore per 25 minuti - salvato dai Vigili del Fuoco. Slitta l’Angelus - “scusate il ritardo” : Un insolito incidente ha fatto Slittare di oltre cinque minuti l’appuntamento con l’Angelus di Papa Francesco. “Devo scusarmi del ritardo: sono rimasto chiuso in ascensore per 25 minuti, c’e’ stato un calo di tensione ma poi sono venuti i Vigili del fuoco ed e’ riuscito a ripartire”, ha spiegato il Pontefice ai fedeli che gremivano Piazza San Pietro, invitando a rivolgere un applauso ai pompieri. Il Papa ...

Papa Francesco : Angelus in ritardo - ero chiuso in ascensore : Papa Francesco:"Sono rimasto chiuso in ascensore per 25 minuti per un calo di tensione, e solo grazie all'intervento dei vigili del fuoco sono uscito

Paura per Papa Francesco : sono intervenuti i Vigili del Fuoco : Attimi di Paura per la gente in piazza San Pietro, che aspettava Papa Francesco per l’Angelus domenicale. Il pontefice infatti era in uno stranissimo ritardo, ben venti minuti rispetto all’orario programmato. Tra i fedeli hanno iniziato a farsi strada i pensieri più negativi, molti credevano in un malore, si pensava il peggio. Invece il Santo Padre è si è affacciato, precisamente con venticinque minuti di ritardo e ha raccontato la sua ...

Papa Francesco rimane bloccato in ascensore : «Ringrazio i Vigili del Fuoco» : Papa Francesco, un anno di tenerezzePapa Francesco, un anno di tenerezzePapa Francesco, un anno di tenerezzePapa Francesco, un anno di tenerezzePapa Francesco, un anno di tenerezzePapa Francesco, un anno di tenerezzePapa Francesco, un anno di tenerezzePapa Francesco, un anno di tenerezzePapa Francesco, un anno di tenerezzePapa Francesco, un anno di tenerezzePapa Francesco, un anno di tenerezzePapa Francesco, un anno di tenerezzePapa Francesco, ...

Papa Francesco chiuso 25 minuti in ascensore : «Scusate». E l'Angelus inizia in ritardo : Vaticano, incredibile fuori programma all'Angelus cominciato oggi con diversi minuti di ritardo. A spiegare il motivo è stato proprio Papa Francesco che ha esordito così:...

Papa Francesco chiuso 25 minuti in ascensore : «Scusate». E l'Angelus inizia in ritardo : Vaticano, incredibile fuori programma all'Angelus cominciato oggi con diversi minuti di ritardo. A spiegare il motivo è stato proprio Papa Francesco che ha esordito così:...

Papa Francesco chiuso in ascensore per 25 minuti : “Grazie ai Vigili del Fuoco” : “Devo scusarmi del ritardo: sono rimasto chiuso in ascensore per 25 minuti, c’è stato un calo di tensione ma poi sono venuti i Vigili del fuoco”. Lo ha detto Papa Francesco prima dell’Angelus cominciato con diversi minuti di ritardo. L'articolo Papa Francesco chiuso in ascensore per 25 minuti: “Grazie ai Vigili del Fuoco” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Papa Francesco rimane chiuso in ascensore : "Scusate - ringrazio i vigili del fuoco" : "Grazie ai vigili del fuoco, facciamo loro un applauso", ha detto il Pontefice spiegando ai fedeli il ritardo di qualche...