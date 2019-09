Napoli piange Benedetto | il 23enne deceduto in un incidente la scorsa notte in Germania

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 2 settembre 2019)mortale a Monaco di Baviera nel cuore della: a perdere la vita è statoApostoli, un ragazzo napoletano di appena ventitré anni, trasferitosi da qualche tempo ininsieme alla sua famiglia; ferito anche un altro ragazzo a bordo dell'auto coinvolta nel sinistro. Il violento impatto Risveglio amaro, questa mattina, per la comunità di Qualiano, destatasi con la tremenda notizia della morte di, diffusasi rapidamente su tutto il territorio già a partire dalle prime luci dell'alba. Il ventitreenne, originario di Qualiano, ma trasferitosi insieme alla sua famiglia a Monaco di Baviera da ormai dieci anni, sarebbenellatra il 1° e il 2 settembre a seguito di un tragicostradale sull'Autostrada A95 nei pressi di Starnberg. Stando a quanto si apprende sul portale tedesco Br.de (che ha diffuso la notizia a mezzo stampa diverse ore ...

