F1 | Stefano Domenicali | “Charles Leclerc ha una lucidità che me lo fa paragonare a Niki

(Di lunedì 2 settembre 2019) L’ex team principal della Ferrari,, si è iscritto al nutrito elenco di personalità del mondo della Formula Uno che in queste ore sta riservando a Charlescomplimenti importanti dopo la prima vittoria in carriera del pilota monegasco. Il Gran Premio del Belgio di ieri ha elevato il giovane classe 1997 ai piani alti della massima categoria del motorsport, grazie ad un successo di assoluto spessore, centrato respingendo l’assalto finale di un rivale temibile come Lewis Hamilton. Per, attuale Chairman & CEO di Automobili Lamborghini, il ferrarista suscita paragoni di un certo spessore: “Penso che Charles sia un grandissimo ragazzo – le sue parole a Radio Anch’io Sport – con la testa ben piantata sulle spalle. Ha a disposizione unastraordinaria che mi ricorda quella diLauda”. Elogi che l’ex ...

