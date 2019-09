Dragon' s Dogma | per Capcom è un importante IP | tuttavia la momento non ci sono piani al

Fonte : eurogamer

(Di lunedì 2 settembre 2019) La saga di'sè senza dubbio una delle più valide a disposizione di, e dopo aver pubblicato la remaster per le attuali console di's: Dark Arisen,molti i fan che attendono un nuovo capitolo.è naturalmente conscia dell'importanza di questa saga,però per ilnon ciin tal senso. Ad affermarlo è stato il leggendario Hideaki Itsuno, creatore di'se Devil May Cry:"Consideriamo'sun importantissimo franchise,non c'è nulla che posso dirvi al." Durante l'intervista Itsuno è apparso inoltre molto legato all'IP di'se sembra che abbia tutta la voglia di lavorarci di nuovo in futuro.Leggi altro...

