Fonte : wired

(Di lunedì 2 settembre 2019)ha saputo conquistare il suo posto nel cuore del pubblico internazionale: merito soprattutto di Alias, la serie televisiva dove impersonava l’agente Sidney Bristow, che riusciva a creare una giusta miscela tra diversi elementi, imponendo al centro della scena un’eroina in grado di cavarsela in situazioni decisamente complicate. Molta acqua è passata sotto ai ponti, ma come dimostra quest’episodio di Autocomplete Interview, il format di Wired dedicato alle stringhe di keyword più cercate su Google, il pubblico ha ancora molte curiosità sull’attrice, nota anche per essere la ex moglie di Ben Affleck. Gli utenti di Google, tra le altre cose, vogliono sapere quale film l’ha vista protagonista per la prima volta; se ha fatto parte di una tradizionale confraternita femminile (l’attrice ha frequentato il college e si è laureata) e se sul set ...

MilanoCitExpo : Cosa vorresti chiedere a Jennifer Garner? #DipartimentoInnovazioneTecnologia - SlaveSilly : RT @maryladea: Cosa vorresti fare per la padrona ora verme schifoso? #findom #padrona #schiavo - f_smorgoni : “Dì a te stesso cosa vorresti essere. Fai quello che dovresti fare.” (Cit. impegnativa) -