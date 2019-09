Berrettini batte Rublev e vola ai quarti di finale degli Us Open

Fonte : agi

(Di lunedì 2 settembre 2019) Matteobatte il russo Andrej Rublev con il punteggiodi 6-1-6-4 7-6 e conquista l'accesso aididell'ultimo slam stagionale, gli Us. A New York, sul cemento di Flushing Meadows, il tennista italiano, testa di serie n°24 del tabellone, è riuscito a imporre fin da subito il suo ritmo e la profondità dei suoi colpi ha costretto l'avversario a commettere numerosi errori.(@Eurosport RU ) pic.twitter.com/e0DNuhp3TX — doublefault28 (@doublefault28) September 2, 2019 Per l'atleta italiano un unico piccolo passaggio a vuoto. È avvenuto durante il decimo gioco del terzo set quandoha ceduto per la sua prima e unica volta il servizio all'avversario. Un errore recuperato con stile durante il tie-break che ha sancito la fine del match. Il 23enne romano ...

