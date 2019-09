Usa | ruba un furgone postale e fa fuoco in un centro commerciale | sarebbero cinque i morti

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 1 settembre 2019) Un'altra terribile sparatoria si è verificata nel pomeriggio di sabato 31 agosto in Texas, precisamente a Odessa, una città che non dista molto da El Paso. Stando a quanto riportato dal quotidiano La Repubblica, pare che un uomo bianco - le cui generalità non sono state ancora fornite - abbia cominciato a sparare all'impazzata in unsituato nella zona est della cittadina texana. Prima di aprire ilavrebbeto uncon il quale si sarebbe recato a tutta velocità verso l'esercizio. Poco prima che ciò accadesse, pare fosse sfuggito ad un controllo stradale di routine....

