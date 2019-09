Terremoto nel Pacifico | scossa di magnitudo 6 7 alle isole Fiji MAPPE e DATI

Nella notte c’è stata una scossa di Terremoto nel Centro Italia di magnitudo 4.1 : Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 — succeduta da altre meno forti — è stata registrata alle 2 di notte tra sabato e domenica Nella zona del Centro Italia compresa tra Norcia, in provincia di Perugia, e Arquata del

Terremoto Centro Italia : stamattina due lievi scosse nel territorio di Cittareale : Due lievi scosse di Terremoto sono state registrate questa mattina dai sismografi dell’Ingv, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, nel territorio comunale di Cittareale, in provincia di Rieti. La prima scossa, di magnitudo 0.9 è stata registrata alle ore 8,39 a circa 5 chilometri a nord est di Cittareale. La seconda scossa, di magnitudo 0.7, è stata invece registrata alle ore 10,36 a 6 chilometri ad ovest della cittadina laziale. ...

Terremoto : due lunghe scosse nel fiorentino - nessun danno a cose o persone : nessun danno si è verificato in zona dopo le due lunghe scosse di Terremoto avvertite stamani nel territorio di Montelupo fiorentino (Firenze). Lo afferma una nota della Citta’ Metropolitana di Firenze dove si rende noto che non si registrano danni a persone o cose. L’Ingv ha registrato i due eventi, entrambi di magnitudo 2,1 della scala Richter, alle 10.47 e alle 11.47, a 11 chilometri di profondita’, per una durata ...

Le pagelle : dal Colle a Dibba - errori e meriti dei leader nel Terremoto d’agosto : Dall’equilibrio del Colle alla mossa teatrale di Renzi all’ingenuità di Salvini fino alle scelte indovinate di Conte. Quale voto dare ai protagonisti della scena politica

Terremoto tra Rodi e Creta di 5.1 - allarme nelle isole del Dodecaneso : Terremoto, allarme nelle isole del Dodecaneso, nel Mar Egeo. Una forte scossa di magnitudo 5.1 secondo l'Ingv (di 5.3 secondo altri sistemi di rilevazione) è stata avvertita al largo di...

Terremoto : scossa nel distretto di Lipari poco dopo l’eruzione dello Stromboli [MAPPE e DATI] : Una scossa di Terremoto è stata registrata poco fa nella Costa Tirrenica Meridionale. La scossa, di magnitudo 2.8, si è verificata alle ore 14:49. L’epicentro è vicino alle Isole Eolie, proprio nel giorno in cui lo Stromboli ha eruttato nuovamente, mentre l’ipocentro è stato localizzato a 201 Km di profondità. L'articolo Terremoto: scossa nel distretto di Lipari poco dopo l’eruzione dello Stromboli [MAPPE e DATI] sembra essere ...

Scossa di Terremoto nel Centro Italia : sisma nettamente avvertito fra Umbria - Lazio - Marche e Abruzzo : Una Scossa di terremoto di intensità moderata si è verificata poco fa, alle ore 15.18, nel Centro Italia. Dai dati diffusi dall'INGV, la Scossa è stata di magnitudo 3.7 su scala Richter;...

Terremoto nelle Marche : scossa nei pressi di Norcia [DATI E INFO] : Una scossa di Terremoto di magnitudo 2.8 si è verificata pochi minuti fa nei pressi di Norcia, a Montegallo, tra le province di Perugia e di Ascoli Piceno. Per ora non sono stati registrati danni a cose o persone. DATI INGV: Un Terremoto di magnitudo ML 2.8 è avvenuto nella zona: 8 km W Montegallo (AP), il 26-08-2019, ore 09:23:37 (UTC +02:00) ora italiana, con coordinate geografiche (lat, lon) 42.84, 13.23 ad una profondità di 11 km. Il ...

Terremoto Centro Italia - nella Basilica di Norcia i lavori vanno a rilento. E la pazienza è agli sgoccioli : “Per rimuovere l’importante volume di macerie dall’interno della Basilica abbiamo stimato che servirà circa un milione di euro ma, dato che non siamo più in regime di emergenza, non possiamo più affidare direttamente i lavori, bensì procedere a gara pubblica. Prima di poterlo fare occorre avere tutte le coperture finanziarie del caso”. A marzo 2018 la Soprintendente archeologia, belle arti e paesaggio dell’Umbria, Marica Mercalli, ...

lieve scossa di Terremoto questa notte in provincia di Messina. I sismografi dell'Ingv, Istituto...