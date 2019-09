LIVE US Open 2019 in DIRETTA | Federer vola ai quarti di finale e affronterà Dimitrov

Fonte : oasport

(Di domenica 1 settembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.20: Serena Williams si aggiudica il secondo game del secondo set e pareggia sull’1-1 nel secondo set 21.18: Si gioca solo sul Centrale, in questo momento, la croata Martic tiene il servizio: 1-0 nel primo set, Serena Williams al servizio 21.15: Uncommosso per questo risultato e controsarà un match interessante 21.13: Serena Williams rifila un secco 6-3 a Martic, cambiando marcia sul finire del primo parziale 21.11: Un redivivosconfigge in tre set de Minaur per 7-5 6-3 6-4 e accede aididove“Sua Maestà” Roger21.09: Per la prima volta Johanna Konta conquista idiallo US, dovela vincente della sfida Svitolina e Keys 21.07: Arriva il break per Serena Williams nel primo set: 5-3 per lei contro Martic 21.06:...

LegaSalvini : ??Primi effetti del “boicottaggio” della linea dura del Capitano sui porti chiusi. ??LIVE > trasferimento 70 immigr… - AndreaSpampi : Non È Per Sempre - Live @ Mediolanum Forum, 10/04/2018 - zazoomnews : LIVE US Open 2019 in DIRETTA: Wang-Barty 6-2 4-3. In campo Federer-Goffin. Tutti i risultati di oggi 1° Settembre -… -