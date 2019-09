Inondazione in Kenya:1 morto,6 dispersi

Sei turisti e la loro guida keniota sono stati spazzati via da un'nelle gole del Parco nazionale di 'Hell's Gate', famoso per essere uno degli scenari del film 'Tomb Raider'. Lo si è appreso da un ufficiale del Servizio keniano della fauna selvatica, il Kws,n Wildlife Service. E' stato trovato un cadavere e le altre 6 persone scomparse sono "presumibilmente morte",ha detto un funzionario del Kws. La ricerca dei corpi è stata sospesa per la notte:riprenderà domani mattina.(Di domenica 1 settembre 2019)