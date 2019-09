Guida autonoma | ecco i punti ancora oscuri

Nissan ProPilot 2.0 - con la Guida semi-autonoma il golf è un gioco da bambini – VIDEO : Per promuovere il sistema di guida semi-autonoma ProPilot 2.0, Nissan ha pensato di proporre un prototipo di pallina da golf “a guida autonoma”, cioè che arriva da sola in buca. Così come una guida nel traffico autostradale, anche una partita sul green può essere senza stress e senza “spiacevoli” sorprese. Il concept messo a punto da Nissan, infatti, prevede che ci siano delle telecamere a monitorare la sua posizione in movimento e poi dei ...

Toyota e Suzuki - partnership e scambio di azioni. Obiettivi elettrificazione e Guida autonoma : Una sinergia che si fa sempre più stretta, quella dei due colossi del mercato automotive giapponese, Toyota e Suzuki: l’una, vanta una expertise quasi antesignana per quanto riguarda la mobilità elettrificata, ibrida ed elettrica, oramai più che consolidata; l’altra, mette sul piatto tutte le proprie conoscenze tecnologiche al servizio del segmento delle compatte. La partnership, studiata congiuntamente dai due costruttori già dal ...

Toyota e Suzuki faranno uno scambio di capitale azionario e collaboreranno nella ricerca sulle auto a Guida autonoma : Toyota e Suzuki, due aziende automobilistiche (e motociclistiche) giapponesi, hanno annunciato di aver raggiunto un accordo per un reciproco scambio di capitale azionario, con lo scopo di sviluppare insieme soluzioni tecnologiche di vario tipo, comprese quelle per le automobili che

Auto a Guida autonoma : il furto dei segreti industriali costa caro all’ex manager Google passato a Uber : L'ex ingegnere di Waymo Anthony Levandowsky è al centro della disputa legale tra le due società avviata nel 2017 da Google

Le donne hanno meno fiducia nelle auto a Guida autonoma degli uomini : L’attrice Famke Janssen nel film di James Bond GoldenEye, 1995 (foto: Keith Hamshere/Getty Images) Le self driving car possono spaventare, ma non spaventano tutti allo stesso modo. Un sondaggio dell’American automobile Association, la più importante federazione nordamericana di club automobilistici, mostra che il 71% delle persone ha paura di salire su un’auto completamente autonoma, e che la percentuale di chi non si fida è ...

Guida autonoma - Audi verso l'ingresso nell'alleanza Mercedes-BMW : La BMW e la Daimler, proprietaria del marchio Mercedes, si apprestano ad aprire la loro alleanza nel campo della Guida autonoma a un altro grande produttore tedesco. Infatti, secondo il settimanale Wirtschaftswoche, l'Audi sarebbe intenzionata a unire le forze con le sue acerrime rivali nello sviluppo delle tecnologie più avanzate per i veicoli senza conducente.Un'Alleanza aperta sin dalla nascita. L'adesione del marchio dei quattro ...

Supermercati senza casse - auto a Guida autonoma : la tecnologia copia il cervello : Costruire un cervello artificiale, capire come funziona il codice neurale, scoprire le ‘equazioni della coscienza’. In una domanda: è possibile ‘copiare’ la potenza di calcolo del cervello e replicare questa capacità trasferendola a livello artificiale? Se lo chiede chi lavora chi lavora sulla ‘brain inspired computation’, cioè sulla capacità di un’di fare calcoli e operazioni ispirandosi proprio al ...

Torino - al via i bus a Guida autonoma dall'autunno : A Torino dal prossimo autunno «inizierà la sperimentazione dei bus a guida autonoma». Lo ha annunciato l’assessore alla Innovazione e Smartcity di Torino, Paola Pisano: «Inizialmente – ha precisato - i nuovi mezzi non sostituiranno i servizi tradizionali, ma si affiancheranno a questi per terminare la fase di testing nei 9 mesi successivi». Dopodichè, se tutto procederà secondo i piani previsti, ...

Guida autonoma - Cruise rinvia il lancio del servizio di robo-taxi : La Cruise ha deciso di rinviare il lancio del suo servizio di robotaxi, inizialmente previsto per la fine di quest'anno. La società controllata dalla General Motors ha attribuito la scelta alla necessità di lanciare il servizio solo quando sarà possibile dimostrare un suo effetto positivo sulla sicurezza dei trasporti in ambito stradale. Più collaudi e test. La Cruise, che tra l'altro nella sua compagnie azionaria vede la presenza ...

AUTO A Guida AUTONOMA/ I pro e i contro di una rivoluzione inevitabile : Le AUTO a GUIDA AUTOnoma presto saranno realtà. E bisognerà arrivare preparati a questa importante innovazione tecnologica e produttiva

Groupe PSA e VINCI : nuovo step per la Guida autonoma : L’11 luglio VINCI Autoroutes e Groupe PSA hanno approfondito le sperimentazioni della guida autonoma per valutare le capacità del veicolo di guidare autonomamente a velocità di crociera e di superare in modo autonomo la barriera del pedaggio. Due nuove situazioni di guida complesse in totale autonomia sono state testate in condizioni di traffico reali sulla […] L'articolo Groupe PSA e VINCI: nuovo step per la guida autonoma sembra essere ...

Guida autonoma - PSA - nuovi test sulle autostrade francesi : Il gruppo PSA ha ottenuto nuovi risultati positivi dai test effettuati sui sistemi di Guida autonoma di Livello 4. La sperimentazione fa parte del programma avviato nel 2016 con la società che gestisce le autostrade francesi e ha come scopo quello di mettere alla prova i sistemi nelle condizioni reali di Guida quotidiana, come per esempio l'attraversamento di un casello di pedaggio. Le nuove prove sono state condotte sulle autostrade A10 e A11 ...

Guida autonoma - Toyota - al via i primi test su strada in Europa : La Toyota Motor Europea Motor Europe ha avviato un progetto pilota a Bruxelles per il collaudo sulle strade pubbliche delle vetture a Guida autonoma. Un esemplare della Lexus LS equipaggiato con i sistemi sperimentali sarà impegnato in un programma della durata di 13 mesi che prevede l'utilizzo di un percorso predefinito per mettere alla prova l'hardware e il software della Casa giapponese. Sperimentazioni analoghe sono già state condotte ...