Gp Belgio | Leclerc trionfa  in volata su Hamilton  Prima vittoria Ferrari nel 2019

F1 - GP Belgio 2019 : FINALMENTE FERRARI! Charles Leclerc vince nel nome di Hubert - battuto Hamilton in volata! : Una vittoria che rimarrà nel cuore e nel cervello per tanti motivi a Charles Leclerc. Il pilota monegasco della Ferrari interrompe il digiuno della Rossa in questo Mondiale 2019 di F1 e ottiene la prima vittoria in carriera nel Circus a Spa (Belgio). Il racing driver del Principato lo fa in un weekend molto difficile, nel quale la scomparsa in F2 dell’amico Anthoine Hubert lo ha fortemente colpito dal punto di vista emotivo. Appare quindi ...

Charles Leclerc F1 - GP Belgio 2019 : “Ho coronato un grande sogno - dedico la vittoria a Hubert” : Charles Leclerc ha vissuto un vero e proprio mix di emozioni nel corso del Gran Premio del Belgio 2019 di Formula Uno. Il monegasco coglie la prima vittoria della sua carriera proprio ad un giorno di distanza dalla tragica morte del suo amico Antoine Hubert nel corso di Gara-1 in Formula 2. Le parole del ferrarista sono rotte dall’emozione nel corso della intervista di rito sotto il podio, oggi condotta da David Coulthard. “Da una ...

Ferrari Spa-ventosa! Gioco di squadra e prima vittoria : Vettel si sacrifica e tiene a bada Hamilton - Leclerc trionfa in Belgio : La Ferrari trova la prima vittoria stagionale con Charles Leclerc che taglia per primo il traguardo del Gp di Spa: Vettel (4°) si sacrifica per tenere a bada Hamilton che chiude secondo davanti a Bottas Finalmente Ferrari! La pausa estiva fa bene alla scuderia di Maranello che si presenta a Spa in grande spolvero: doppietta nelle 3 sessioni di libere e in Qualifica, con Charles Leclerc che parte dalla pole position e domina la gara del Gp ...

