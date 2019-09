Formula 2 – Incidente Spa | dalla Spagna importanti aggiornamento sulle condizioni di

Tragedia in Formula 2 - Anthoine Hubert muore in un terrificante incidente. Aveva appena 22 anni : Notizia tremenda quella che arriva dal mondo della Formula 2: il pilota Anthoine Hubert è morto ieri, in pista, in un incidete drammatico. Aveva ventidue anni, è stato centrato dalla monoposto di Juan Manuel Correa, pilota statunitense di origini ecuadoregne, durante il secondo giro di Gara 1 in Belgio. Nell’incidente è stato coinvolto anche Giuliano Alesi, figlio dell’ex Ferrari Jean, che nel commentare la notizia non riesce a trovare le ...

Formula 2 : morto il pilota francese Hubert a causa di un grave incidente in gara : Anthoine Hubert è morto in un incidente in gara di Formula 2 a Spa Francorchamps. Il pilota aveva 22 anni: la sua macchina è stata letteralmente tagliata in due a causa del violento impatto ad altissima velocità. Nel corso della gara, iniziata da poco, al secondo giro dopo la salita dall'Eau Rouge un terribile incidente ha coinvolto le monoposto di Anthoine Hubert, Juan Manuel Correa e Marino Sato. La corsa è stata immediatamente sospesa per ...

